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哥倫比亞「79名警察淪人質」遭村民攻擊包圍　示威者槍殺1警1平民

▲▼哥倫比亞南部卡克塔省（Caqueta）農村發生暴力抗議事件，1名警察被殺，79名警察被俘虜為人質。（圖／路透）

▲哥倫比亞南部卡克塔省（Caqueta）農村發生暴力抗議事件，1名警察被殺，79名警察被俘虜為人質。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞發生暴力抗議事件，79名警察都被示威者扣作人質，另有一名警察和一名平民遭到殺害。這起抗議活動主要針對中國中化集團旗下一家油氣探勘子公司，示威者多來自農村和原住民社區，他們封鎖了通往油田的途徑，縱火且開槍，強烈要求企業修復當地道路。

根據路透社報導，哥倫比亞人權監察專員表示，南部卡克塔省（Caqueta）農村地區2日發生暴力抗議活動，一名警察與一名平民遭到槍殺，79名警察與9名油田員工被劫為人質，部分人受傷。政府提供的照片中，數十名警察蹲坐在地被當地民眾包圍，人權監察單位的幾名人員正與示威者交談，試圖從中調解。

▲▼哥倫比亞南部卡克塔省（Caqueta）農村發生暴力抗議事件，1名警察被殺，79名警察被俘虜為人質。（圖／路透）

據了解，示威者多是聖維森特德爾卡古安（San Vicente del Caguán）農村和原住民社區居民，他們襲擊了能源探勘公司「艾默儒德」（Emerald Energy Plc）的一個油田，並且縱火、封鎖油田通道，威脅企業幫忙修復道路。

艾默儒德是中國中化集團於2009年10月收購的倫敦上市能源公司，在敘利亞、哥倫比亞、秘魯等地成功開發油氣資產，並致力於進一步探勘與擴大中東和南美能源產量。

路透社指出，在哥倫比亞，石油與礦業開採地點附近經常發生抗議活動，當地人會藉此要求這些企業，幫忙造橋鋪路或蓋學校等基礎設施興建。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）推文稱，他已經下令國防部和內政部組成的委員會小組，以及武裝部隊人員前往當地，終結暴力示威。

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