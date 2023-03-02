網友教買美金「價差賺不完」　屏東里港婦險被騙61萬

▲里港警分局大平派出所警員唐宏昇、偵查隊偵查佐林勳邦成功勸阻高婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港高姓婦人在通訊軟體認識網友，聲稱可以低價買進美元賺差價，高興跑到郵局欲匯出61萬元到對方指定帳戶，行員發現有異通知里港警方到場了解，員警勸她「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信他(詐騙集團)?」，讓她驚醒，保住她的血汗錢。

里港警方日前接獲郵局行員通報，60歲高姓婦人疑遭詐騙集團盯上要匯款共計60萬9000元到對方指定帳戶，里港警分局大平派出所警員唐宏昇、偵查隊偵查佐林勳邦立即趕往了解。

經查，高婦在通訊軟體上認識不明網友，對方稱有管道能以較低價格換取美金，以此賺取價差，但要先將錢轉入其指定帳戶再協助辦理後續事宜，並且還要她附上匯款收據，讓她信以為真，旋即前往里港鄉里港郵局要將存款60萬9000元匯給對方。

警方提醒，「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信他(詐騙集團)?」、「妳若匯了，錢絕對放水流！」，員警語氣堅定地對遭詐老婦接力勸說，再加上郵局行員合力阻詐強助攻，讓她恍然大悟，打消匯款念頭。

里港分局分局長何明祥表示，詐騙集團起初會以投資虛擬貨幣、外幣或博弈遊戲為標的，打著高投資、高獲利等名號，誘騙被害人加入投資平台投資，並要求被害人匯入詐騙集團提供的個人匯款帳戶，由此詐得款項。此為常見詐騙手法，請民眾切勿輕信，如有疑問，請立即撥打110或165查證，警方會立刻協助。