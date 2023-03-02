菲籍女移工逃13年...看夜景被攔查　竟想給錢要警別抓她

▲菲律賓女移工居留逾期13年遭員警查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名菲律賓籍女子13年前以申請看護工名義來台，她沒到指定的地點工作，居留證逾期失效後，更違法滯留台灣四處打零工13年，她和男友2月28日晚間到旗津欣賞夜景，卻因見到員警立即轉進暗巷躲藏，被員警攔下後，不但不斷哀求員警不要抓她，甚至還想給錢了事，遭到員警斷然拒絕，警詢後移請移民署高雄專勤隊收容。

鼓山分局旗津分駐所警員劉育賢、蔡宜哲28日晚間9點多巡經旗津區中洲三路時，見一部微型電動二輪車看到警察後突然轉進暗巷中，員警隨後趨前盤查。菲律賓籍的男女朋友立刻停車受檢，男子持有合法居留證，但48歲的女子莉汪娜（譯音）卻遲遲不願表明身分。

面對員警詢問有無居留證時莉汪娜支吾其詞，員警詳查後，發現女子竟是入境13年的菲律賓籍逃逸移工，護照早在2009年就已逾期，菲籍女除了苦苦哀求外，甚至想要給錢拜託員警不要抓她，表示自己為了留在臺灣工作賺錢，才會滯留在高雄地區。

警方調查，莉汪娜13年前以看護工名義來台後，就滯留在高雄地區，輾轉在小港、鳳山及林園一帶工作，28日晚間與同為菲律賓籍、合法居留的男友來到旗津欣賞夜景，沒想到男友心虛的動作，讓她躲了13年的身分曝光。