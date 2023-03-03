越南移工慘遭亂棒活活打死...主嫌台中落網　暴力凌虐手段曝光

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑治平專案，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為加強蒐報轄內暴力分子不法事證，秉持「一個一個抓、一波一波掃」系統性掃黑策略，配合警政署規劃全國同步掃黑專案行動，聚集打擊黑道幫派可能經營或圍事等有治安危害場所，強力執行掃蕩勤務，共查獲治平目標對象8名、共犯42名，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命等證物，分別依殺人、傷害、妨害自由、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送屏東、臺中及桃園等地方檢察署偵辦，2名治平目標及4名共犯經法院裁押。

里港分局偵破以廖姓為首暴力犯罪集團，經常藉故滋事以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，於1月6日在高樹鄉犯下毆打范姓越南籍移工致死案，經專案小組報請屏東地檢林吉泉檢察官指揮偵辦，深入追查後發現廖嫌等人另在高雄旗山地區犯下藉機勒索、拘禁被害人，廖嫌等人為躲避查緝潛逃至臺中地區躲藏，經與旗山警分局及臺中市第六警分局跨單位合作積極追緝，將廖嫌及5名共犯查緝到案，其中廖嫌及4名共犯經法院裁定羈押。

東港分局偵破以洪姓為首暴力犯罪集團，該集團經營地下錢莊暴力討債，以毆打、妨害自由及恐嚇等方式逼迫被害人繳付債款，經專案小組報請屏東地檢周甫學檢察官指揮偵辦，持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯4名到案。

內埔分局偵破以林姓為首暴力犯罪集團，該集團為逼討債務，率眾以暴力毆打、強押被害人並拘禁等方式逼被害人就範，經專案小組深入追緝，順利查獲治平目標1名及共犯3名到案。

恆春分局偵破以江姓為首暴力犯罪集團，該集團好與人爭強鬥狠，於網路與人互嗆後即率眾以恐嚇、暴力毆打被害人，經專案小組報請屏東地檢江怡萱檢察官指揮偵辦，持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯7名到案。

縣警局長蔡文峰表示，除積極配合警政署掃黑、打詐策略，對公然挑釁公權力之黑幫暴力與詐騙集團，持續執行威力掃蕩勤務，以壓制不法分子囂張氣焰外，同時運用屏東縣「打詐縣府隊」各臉書官網、電視臺公益頻道、公、私機關所設置廣告電視牆等推播「警政署阿昭署長來了」防詐宣導影音，提升民眾防詐意識，確保生命財產安全，延續屏東的安居樂業。