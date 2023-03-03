　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越南移工慘遭亂棒活活打死...主嫌台中落網　暴力凌虐手段曝光

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑治平專案，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為加強蒐報轄內暴力分子不法事證，秉持「一個一個抓、一波一波掃」系統性掃黑策略，配合警政署規劃全國同步掃黑專案行動，聚集打擊黑道幫派可能經營或圍事等有治安危害場所，強力執行掃蕩勤務，共查獲治平目標對象8名、共犯42名，查扣非制式手槍2把、子彈37顆、土製爆裂物3顆、毒品K他命等證物，分別依殺人、傷害、妨害自由、恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送屏東、臺中及桃園等地方檢察署偵辦，2名治平目標及4名共犯經法院裁押。

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港分局偵破以廖姓為首暴力犯罪集團，經常藉故滋事以暴力毆打、拘禁或恐嚇被害人，於1月6日在高樹鄉犯下毆打范姓越南籍移工致死案，經專案小組報請屏東地檢林吉泉檢察官指揮偵辦，深入追查後發現廖嫌等人另在高雄旗山地區犯下藉機勒索、拘禁被害人，廖嫌等人為躲避查緝潛逃至臺中地區躲藏，經與旗山警分局及臺中市第六警分局跨單位合作積極追緝，將廖嫌及5名共犯查緝到案，其中廖嫌及4名共犯經法院裁定羈押。

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警局配合警政署執行掃黑，查獲相關犯罪證物 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港分局偵破以洪姓為首暴力犯罪集團，該集團經營地下錢莊暴力討債，以毆打、妨害自由及恐嚇等方式逼迫被害人繳付債款，經專案小組報請屏東地檢周甫學檢察官指揮偵辦，持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯4名到案。

內埔分局偵破以林姓為首暴力犯罪集團，該集團為逼討債務，率眾以暴力毆打、強押被害人並拘禁等方式逼被害人就範，經專案小組深入追緝，順利查獲治平目標1名及共犯3名到案。

恆春分局偵破以江姓為首暴力犯罪集團，該集團好與人爭強鬥狠，於網路與人互嗆後即率眾以恐嚇、暴力毆打被害人，經專案小組報請屏東地檢江怡萱檢察官指揮偵辦，持拘票執行查緝，查獲治平目標1名及共犯7名到案。

縣警局長蔡文峰表示，除積極配合警政署掃黑、打詐策略，對公然挑釁公權力之黑幫暴力與詐騙集團，持續執行威力掃蕩勤務，以壓制不法分子囂張氣焰外，同時運用屏東縣「打詐縣府隊」各臉書官網、電視臺公益頻道、公、私機關所設置廣告電視牆等推播「警政署阿昭署長來了」防詐宣導影音，提升民眾防詐意識，確保生命財產安全，延續屏東的安居樂業。

ET快訊
學者調街景「細看Toyz飲料店」　預言：最多撐1個月
LIVE／閃亮亮認愛！男友談私密片內幕　鄭中基前助理涉蔡天鳳
白沙屯媽祖托夢尋人！腦萎縮童「正要動大刀」媽媽哭了
長髮妹修車「露出2顆葡萄乾」！老司機放大驚呆
快訊／蔣萬安都更新政　住户同意門檻從90%下調到75%
快訊／休旅車墜橋！　男駕駛「鐵管插胸」臟器外露慘死
快訊／酒店妹「包廂遭狂砍6刀」　送醫不治
1穿搭被誤認國軍　年輕人當面罵：可恥！國家養你們一輩子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

「甜心議員」涉詐領助理費　開庭請假神隱...共犯男現身拒認罪

矽膠人頭當練習就開業！美白牙齒+淡化乳暈　越南妹當密醫慘了

女員工上班2小時偷7千元落跑　老闆一查「她衰躺槍」真相傻眼

快訊／彰化和美交流道車禍！小貨車追撞「車頭變形」　駕駛命危

快訊／駕車衝破護欄墜橋！苗栗男「鐵管插胸」　臟器外露慘死

快訊／酒客框女公關不成「包廂狂砍6刀」再自殘　她送醫搶命不治

打右燈卻向左切！五股匝道「黑賓士失神」　直衝護欄畫面曝

醫師助理好心給水…他美工刀追砍臉頸「縫80針保命」　下場曝

5大白鴨「跳車越獄」逛大街　警員汗流浹背圍捕...逗趣畫面曝

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

妹子環球影城化身魔法師　用「魔杖」施咒球直接飄起

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

「甜心議員」涉詐領助理費　開庭請假神隱...共犯男現身拒認罪

矽膠人頭當練習就開業！美白牙齒+淡化乳暈　越南妹當密醫慘了

女員工上班2小時偷7千元落跑　老闆一查「她衰躺槍」真相傻眼

快訊／彰化和美交流道車禍！小貨車追撞「車頭變形」　駕駛命危

快訊／駕車衝破護欄墜橋！苗栗男「鐵管插胸」　臟器外露慘死

快訊／酒客框女公關不成「包廂狂砍6刀」再自殘　她送醫搶命不治

打右燈卻向左切！五股匝道「黑賓士失神」　直衝護欄畫面曝

醫師助理好心給水…他美工刀追砍臉頸「縫80針保命」　下場曝

5大白鴨「跳車越獄」逛大街　警員汗流浹背圍捕...逗趣畫面曝

2023人生大翻轉TOP3星座！巨蟹財富爆棚、「它」告別過去身份

玉山金員工薪資、福利雙衰！去年平均年薪121.3萬　年減逾3%

「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

亮・珠寶／楊紫瓊閃爆各大影展　長耳環、寬版手環助威奪影后

陸央行將推《金融穩定法》　易綱：首要保持幣值穩定

「甜心議員」涉詐領助理費　開庭請假神隱...共犯男現身拒認罪

在家擠奶「少做1件事」！男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

柯孟融宣布新片台日合作：絕對比《咒》更晦氣！　東京取經遊戲大神

十分鐘內完售！全台最大黑糖饅頭在南投　尺寸直逼寶寶枕香氣濃郁

買包、買鞋有選擇困難症？　找出2023年幸運色脫離包色迴圈

社會熱門新聞

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

她當看護10天就落跑賣淫　警機車鑽小巷逮人

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

已婚教授不倫女學生　還吃醋「蒼蠅太多」

新北黑衣男開賓士包圍！他目睹同事被綁上車

即 / 新店兩校車對撞！司機擦傷學生嚇傻

即／南科大火！市府示警8區關門窗

即／台南議長賄選案　郭再欽等6人全數交保

28歲男朝「瘋琴」公司轟5槍！遭聲押獲准

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」求原諒碰壁

陸軍基地旁種4千株大麻　松聯大老慘了

更多熱門

相關新聞

綜藝大集合錄影聚人潮　屏東警「識詐快閃」

綜藝大集合錄影聚人潮　屏東警「識詐快閃」

日前民視綜藝節目《綜藝大集合》，於屏東市慈鳳宮廣場進行錄製，當天還有屏東市長周佳琪、立委鍾佳濱共同參與，屏東警分局員警把握該次機會，進行「識詐快閃」互動式犯罪預防宣導，大大提升宣導效果。

暗夜火警　住警器助住戶逃生成功撲滅火勢

暗夜火警　住警器助住戶逃生成功撲滅火勢

買美元賺價差　屏東婦險被騙61萬

買美元賺價差　屏東婦險被騙61萬

3/4求職去　屏東50廠商釋935職缺

3/4求職去　屏東50廠商釋935職缺

菲籍女移工逃13年　竟想行賄警察放水

菲籍女移工逃13年　竟想行賄警察放水

關鍵字：

屏東警察掃黑局長蔡文峰警政署

讀者迴響

熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／香港42樓大廈「整棟燒起來」宛如末日

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

更多

最夯影音

更多
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR
店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面