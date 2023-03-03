飛機被閃電擊中！3.7萬英呎高空「自由落體下墜」　乘客拋飛濺血

▲漢莎航空一架客機遇見亂流迫降，機長當時向乘客表示「飛機被閃電擊中」。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

漢莎航空（Lufthansa）469航班預計從美國德州返回德國法蘭克福，卻在3.7萬英呎高空（約1.1萬公尺）遇見嚴重亂流，機身瞬間「自由落體」一般下降至少1000英呎（約300公尺），導致乘客噴飛濺血，7人送醫。網友法德爾（Stryker Fadhel）宣稱妻子當時也在飛機上，而機長曾向乘客表示「閃電擊中了飛機」。

CNN、《衛報》等外媒報導，這架空中巴士（Airbus）A330客機飛越田納西州時遇見「嚴重亂流」，幸好於1日晚間9時10分左右安全迫降在維州華盛頓杜勒斯國際機場（IAD），傷者也被緊急送醫。

根據乘客分享照片，機艙走道散落著食物、垃圾及各種私人物品。法德爾（Stryker Fadhel）轉述妻子說法指出，亂流發生得很突然，傷者大多沒繫安全帶。另一名乘客向《華盛頓郵報》表示，在晚餐服務期間，飛機突然「自由落體」，人和食物飛到空中，重擊甚至弄壞天花板，其中一人傷勢較重，血液濺到座位上，最後坐著輪椅就醫。

My wife was on that flight she sent this pic This is what the inside looked like food everywhere, people who didn't have the seat belts fastened got hurt mostly cause it came as surprise without seat belt sign on and lighting hit the plane badly went 1k ft down & up pilot said pic.twitter.com/NJi2JC6shk — Stryker Fadhel (@ModerMuna) March 2, 2023

懷孕乘客齊默漢（Susan Zimmerman）回憶，亂流來襲就像電影慢動作鏡頭，「你會看到所有東西往上升，然後又突然落下…就像出乎意料地從雲霄飛車頂端自由落體5秒鐘，盤子和玻璃杯跑到天花板，我的包包從地板飛到我右後方」，機身兩度下降都可以聽見尖叫及玻璃碎裂聲，「有那麼一刻，我心想『我的天啊，我還能見到我女兒嗎？』」

飛機迫降後，齊默漢因為孕婦身分接受護理照顧，但她說自己沒有大礙，「我很高興在很大程度上我們都過得還可以。這（亂流）頗令人震驚的。」她猜測，亂流時寶寶肯定還在睡覺，因為孩子在事發20分鐘後才又開始踢腿。

漢莎航空發言人證實，469航班在起飛90分鐘後遇見短暫但嚴重的亂流，導致一些乘客輕傷，「這是所謂的晴空亂流，可能在沒有可見天氣現象或提前警告的情況下發生。」美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查中。

▲德國漢莎航空（Lufthansa）。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）2021年數據，亂流是飛行時主要事故及受傷的原因，2009～2018年更佔大型商務航班事故原因的37.6%。亂流基本上就是不穩定的空氣以無法預測的方式流動，多數人認為與強烈風暴有關，但最危險類型卻是晴空亂流（Clear-air turbulence），不僅很難預測，通常在飛機前方的天空也無可見警訊。

美國國家氣象局駐納什維爾（Nashville）資深預測員盎格爾（Scott Unger）指出，1日夜間確實有風暴席捲田納西州部分地區，在大氣層高處形成強風，「很容易導致任何航班遇見亂流的可能性」。