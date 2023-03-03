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飛機被閃電擊中！3.7萬英呎高空「自由落體下墜」　乘客拋飛濺血

▲▼飛機,閃電,打雷,雷擊。（圖／CFP）

▲漢莎航空一架客機遇見亂流迫降，機長當時向乘客表示「飛機被閃電擊中」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合外電報導

漢莎航空（Lufthansa）469航班預計從美國德州返回德國法蘭克福，卻在3.7萬英呎高空（約1.1萬公尺）遇見嚴重亂流，機身瞬間「自由落體」一般下降至少1000英呎（約300公尺），導致乘客噴飛濺血，7人送醫。網友法德爾（Stryker Fadhel）宣稱妻子當時也在飛機上，而機長曾向乘客表示「閃電擊中了飛機」。

CNN、《衛報》等外媒報導，這架空中巴士（Airbus）A330客機飛越田納西州時遇見「嚴重亂流」，幸好於1日晚間9時10分左右安全迫降在維州華盛頓杜勒斯國際機場（IAD），傷者也被緊急送醫。

根據乘客分享照片，機艙走道散落著食物、垃圾及各種私人物品。法德爾（Stryker Fadhel）轉述妻子說法指出，亂流發生得很突然，傷者大多沒繫安全帶。另一名乘客向《華盛頓郵報》表示，在晚餐服務期間，飛機突然「自由落體」，人和食物飛到空中，重擊甚至弄壞天花板，其中一人傷勢較重，血液濺到座位上，最後坐著輪椅就醫。

懷孕乘客齊默漢（Susan Zimmerman）回憶，亂流來襲就像電影慢動作鏡頭，「你會看到所有東西往上升，然後又突然落下…就像出乎意料地從雲霄飛車頂端自由落體5秒鐘，盤子和玻璃杯跑到天花板，我的包包從地板飛到我右後方」，機身兩度下降都可以聽見尖叫及玻璃碎裂聲，「有那麼一刻，我心想『我的天啊，我還能見到我女兒嗎？』」

飛機迫降後，齊默漢因為孕婦身分接受護理照顧，但她說自己沒有大礙，「我很高興在很大程度上我們都過得還可以。這（亂流）頗令人震驚的。」她猜測，亂流時寶寶肯定還在睡覺，因為孩子在事發20分鐘後才又開始踢腿。

漢莎航空發言人證實，469航班在起飛90分鐘後遇見短暫但嚴重的亂流，導致一些乘客輕傷，「這是所謂的晴空亂流，可能在沒有可見天氣現象或提前警告的情況下發生。」美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查中。

▲▼德國漢莎航空（Lufthansa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢莎航空（Lufthansa）。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）2021年數據，亂流是飛行時主要事故及受傷的原因，2009～2018年更佔大型商務航班事故原因的37.6%。亂流基本上就是不穩定的空氣以無法預測的方式流動，多數人認為與強烈風暴有關，但最危險類型卻是晴空亂流（Clear-air turbulence），不僅很難預測，通常在飛機前方的天空也無可見警訊。

美國國家氣象局駐納什維爾（Nashville）資深預測員盎格爾（Scott Unger）指出，1日夜間確實有風暴席捲田納西州部分地區，在大氣層高處形成強風，「很容易導致任何航班遇見亂流的可能性」。

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