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九份紅燈籠祭「打詐隊」出擊　新北警聯手區公所宣導識詐

▲九份紅燈籠祭「打詐隊」出擊 新北警聯手區公所宣導識詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九份紅燈籠祭「打詐隊」出擊，新北警聯手區公所宣導識詐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年來詐欺犯罪手法不斷更新，各式各樣詐騙手法，潛藏在民眾日常生活中，新北市瑞芳警分局與區公所聯手出擊，到九份在地商家，結合本市觀旅局所舉辦之「九份紅燈籠祭」，向商家及觀光人潮聚集地點宣導預防詐騙。

瑞芳分局指出，民眾受騙情形日益嚴重，損失金額屢創新高，為有效解決問題，避免民眾受騙受害，行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」教育宣導列為首要工作，讓民眾認識詐騙手法、阻絕受騙機會。

▲九份紅燈籠祭「打詐隊」出擊 新北警聯手區公所宣導識詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場除了由商家電視播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片外，即發送「警察鑰匙圈」等宣導品，藉由「阿昭署長宣導」-假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙等5段詐騙手法講解，強化民眾識詐進而防詐觀念。

瑞芳警分局長王耀輝表示，將利用各項集會場合，社群網路媒體、電視頻道等持續創新宣導方式，把防詐訊息以分層、分類、分級等方法，鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底「識詐」。

王耀輝呼籲大眾，詐騙犯行層出不窮，常利用民眾投機好奇心理，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪，一旦接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

【內政部警政署宣導影片】

● 假網路購物詐騙：https://youtu.be/qrcAwB3efx4

● 投資詐騙：https://youtu.be/XRZda-xOJUU

● 解除分期付款詐騙：https://youtu.be/YEGk5ZMLRuo

● 假愛情交友：https://youtu.be/VK5daiXxTvw

● 假冒親友詐騙：https://youtu.be/iMdJgIUBODc

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