基隆警「打詐宣導團」出動　這五大類手法最常見

▲警政署長黃明昭出現在電視牆上。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局為提升全民識詐意識，深入本市「慶安宮」及主要路段「孝二、忠三路口」進行反詐騙宣導，除結合廟方及店家所提供電子看板協助播放防詐宣導影片外，更由分局長林文煜親領「打詐宣導團」，由員警手持看板向民眾宣導常見詐騙手法，使來往行人、車輛接觸最新反詐資訊，以起耳濡目染之效。

▲基隆市「慶安宮」及主要路段「孝二、忠三路口」進行反詐騙宣導。

基隆警第一分局表示，近年來詐騙事件層出不窮，手法日新月異，常潛藏在日常生活中，內政部警政署特別列出常見詐騙手法，前五名分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，並由警政署長黃明昭特別錄製宣導影片，以防民眾受騙上當。

基隆警第一分局長林文煜呼籲，凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」、告知操作ATM解除分期付款等話術，網路交友對象要求匯錢、求婚，及冒用親友名義借用金錢等，接獲類似這些可疑資訊皆應審慎評估、提高警戒，如有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方都會提供諮詢。

【內政部警政署宣導影片】

● 假網路購物詐騙：https://youtu.be/qrcAwB3efx4

● 投資詐騙：https://youtu.be/XRZda-xOJUU

● 解除分期付款詐騙：https://youtu.be/YEGk5ZMLRuo

● 假愛情交友：https://youtu.be/VK5daiXxTvw

● 假冒親友詐騙：https://youtu.be/iMdJgIUBODc