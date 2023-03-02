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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府建址是「陰地」靈異故事超多　憲兵深夜聽到腳鐐、日本兵腳步聲

▲▼總統府。（圖／記者陶本和攝）

▲總統府內。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

有網友在臉書「路上觀察學院」分享一張總統府後方，3號門位置，儀隊完成操演任務返回坐車的照片，一名儀隊官兵因角度關係，呈現「頭消失」的巧妙畫面，讓網友們紛紛打趣討論起，這稱不上靈異事件的趣聞。事實上，總統府建於日治時期，在1945年「台北大空襲」事件，美軍轟炸總督府，建築炸毀外，許多日本人陣亡，這也讓總統府，成為很著名擁有許多靈異故事的地方。

一名網友在總統府後方，約莫博愛路跟寶慶路十字路口，也就是總統府3號門處，拍攝到一張我空軍儀隊，完成操演任務後，準備返回坐車的照片，發現其中一名儀隊官兵「頭不見」，打趣笑稱以為拍到靈異照片；不過，其實仔細看就會發現，只是因為拍攝角度「錯位」，才會呈現出「頭消失」巧妙畫面。

事實上，總統府建於日治時期，建址上原本是林氏、陳氏兩家族宗祠，日本人徵用此地建為當時的「台灣總督府」。正也因為如此，這塊地一直被視為「陰地」，且謠傳這塊建址上，雖然宗祠已經遷走，可是地下屍骨仍在。

此外，在1945年發生「台北大空襲」事件，當時美軍轟炸之下，總督府被炸成斷壁殘垣，外傳很多日本人在內當場被炸死，也有人在內切腹自傷。種種總統府過去的歷史，也讓這裡成為非常著名，且擁有許多鬼故事的建築物。

▼總統府內走廊。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統府。（圖／記者陶本和攝）

過去，文史工作者黃永銓在接受媒體訪問時就透露，總統府屬靈氣較重的地方，地下是墳場，內部花園下方也有還未遷走的墳墓。他分享，在前總統李登輝時代，211營的憲兵在站夜哨的時候，疑似會聽到會議室傳來先總統蔣介石的聲音。

資深媒體人黃光芹過去在廣播節目中，曾談論過一段總統府有關的靈異故事。她說，總統府裡面有很多次的自殺事件，隨扈壓力大或感情問題，自己也寫過一篇報導，有人說會聽到腳鐐聲，因為地底下是日據時代的大牢、水牢。

黃光芹表示，她當時有訪問過府內的資深員工，然後寫了一篇總統府鬧鬼的故事。她說，總統府裡晚上會有「喀、喀、喀、喀」聲響，就被認為是日本軍人，軍人靴子上釘子的腳步聲，當初沒有照明設備，吳伯雄擔任總統府秘書長時，因為事件太多，他就把那個照明設備加強，然後把輪班哨點稍微調，但還是一直發生跳樓事件，且每次都跳同一個地方，後來乾脆直接改成抽菸區、小公園。

其實，總統府裡的靈異故事真的多到說不完，有一說認為，除了建址被視為「陰地」，以及「台北大空襲」事件之外，總統府本身「日」字形的迴廊建築有關，因為這樣的設計容易讓亡魂困在府內。

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