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社會 社會焦點 保障人權

落漆級「總統府副秘書長」！現聲找6上市櫃喬事　不懂英文破功

▲▼總統府外觀。(圖／取自總統府網站)

▲民眾假冒總統府副秘書長打電話給上市櫃公司，宣稱可協助排解經營權糾紛。(示意圖／取自總統府網站)

記者劉昌松／台北報導

范姓男子過去2年假冒總統府副秘書長名義，打電話給第一銀行、新光銀行等6家發生經營權糾紛的上市櫃公司，佯稱可代為居間協調，所幸接到電話的公司，幾乎都馬上向總統府查證而未受騙，有詐欺前科的范男到案後坦承犯行，台北地檢署23日依冒充公務員行使職權罪，給予緩起訴處分1年，條件是繳庫10萬元。

家住屏東的范姓男子在2005年間，就曾假冒國安局特勤組長身分向人詐騙百萬元遭判刑確定，2021年5月間，他看到媒體報導多家上市櫃公司發生經營權爭奪戰，異想天開地找媳婦去超商購買儲值預付卡，假冒當時總統府副秘書長劉建炘的秘書身分，接連打電話給一銀、新光銀、友達光電、東元電機等4家公司，2022年3到7月間，再假冒總統府副秘書長李俊邑，打給台開公司、聯亞生技。

范男向公司總機或主管分機接聽人員佯稱，如果在經營權糾紛上有需要幫忙的話，可以回電話找他，其中有某公司高階主管信以為真，和范男互加LINE好友，並傳送公司內部文件給范男，希望約時間到總統府拜會，因范男看不懂英文文件，又擔心東窗事發，因此拖延見面時間，最後拒聽電話。

所幸其餘公司在得知竟然有政府高層要協助排解經營權糾紛，主動向總統府方面查證，才免於受騙，由於事關總統府名聲，刑事局獲報後，慎重其事地出動M化車，遠赴屏東追蹤行動電話發話地，確認范男涉案。

范男到案坦承，因為聽說經營地下匯兌可以賺錢，他看新聞覺得這些有經營權糾紛的公司，可能會有資金調度的需求，所以打電話去表示可以提供協助，檢察官詹騏瑋指揮全案偵辦後，認為范男觸犯《刑法》妨害秩序罪章中的冒充公務員而行使其職權罪，考量范男坦承犯行，給予緩起訴處分，處分期間1年，但須繳庫10萬元。

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