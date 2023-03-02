　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／台灣問題成中美角力「紅線」　如何突破成焦點

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統拜登和中國國家主席習近平於2022年11月會面。（圖／路透）

記者蔡儀潔／北京報導

美國國務卿布林肯推遲訪華行程、外交部長吳釗燮率團訪美...隨著大陸全國兩會即將登場，兩岸關係在中美角力下會走向何方引發關注。對此，大陸學者向《東森新媒體ETtoday》表示，台灣問題若要有所突破，重點是承認「九二共識」。台灣學者則認為，要設置「護欄」達成共識。

在中共二十大上，大陸國家主席習近平在涉台部分提出「新時代解決台灣問題的總體方略」、「不承諾放棄使用武力」等主張。在中國大陸眼中，台灣問題是中美關係「第一條不可逾越的紅線」。

然而，近期中美因「氣球」風波再有劍拔弩張的架勢，與此同時，吳釗燮與國安會秘書長顧立雄日前前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，成為繼1979年美國與中華民國斷交後，首度有台灣的外交部長踏進華盛頓地區。在此氛圍下，3月4日、5日召開的大陸全國兩會，大國競爭下的「台灣問題」必將成為關注焦點。

▲▼ 文化大學社科院院長,趙建民。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲文化大學社科院院長趙建民。（圖／記者蔡儀潔攝）

中國文化大學社科院院長趙建民指出，美中之間的競爭具有「結構性」，習近平定下的「主權、安全、發展」可謂是對美國量身定造，兩強之間的競爭難以妥協，然而近期台海緊張和緩，其中一個原因是美國總統拜登相較於前任川普，更傾向於現實主義。

趙建民舉例稱，去年8月大陸在台海進行的軍事演習，相信對美國造成很大的震撼，認為若台海爆發戰事難以善後，因此最好的辦法就是台海保持和平，一方面向大陸做出某種程度的承諾，另一方面要求蔡政府做努力，例如總統蔡英文在元旦談話上強調「新的一年兩岸共同課題之一是雙方人民在疫情後能恢復『健康有序』之交流」。

趙建民強調，現階段台灣要去思考的，是在美中結構性的對抗加上兩岸暫時和緩之間，能不能持續的問題。

▲▼上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／包承柯提供）

▲上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／受訪者提供）

上海東亞研究所助理所長包承柯認為，兩岸關係如今處於「非常複雜」的局面，有多重因素在起作用，其中在外部干涉方面，中美關係亦處在「非常微妙」的狀態當中；儘管中方用多種方式表達善意和正確認知，但美國的固執使其對華存在偏見，「這是很可悲的」，因此中美關係還在走下坡路。

在此背景下，台海問題是否能跳脫中美角力有所進展？包承柯指出，承認「九二共識」是兩岸對話交流的關鍵基礎，民進黨作為執政黨，口頭說要改善兩岸關係，但拒絕承認「九二共識」，這令雙方很難有實質性發展。

趙建民則認為，拜登在「拜習會」上提出「五不四無意」，強調不支持「兩個中國」、「一中一台」，可見美中努力建「護欄」，「有『護欄』不代表關係好到像朋友，但至少不會翻車，可是兩岸之間並有『護欄』的存在。」

趙建民表示，兩岸關係存在很大的改善空間，蔡政府非常需要去建立台海之間的「護欄」，至少在「一中問題」上達成共識，這問題不解決，兩岸關係不可能朝向和平。

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，關於「九二共識」的定義近期再度引發爭議，結束訪陸行程的國民黨副主席夏立言表示，當提到「九二共識」時，他腦海中就是「一中各表」；陸委會則指出，大陸對「九二共識」的定義是「同屬一中、謀求統一、接受一國兩制」。

對此，國台辦日前回應稱，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨混淆視聽，企圖誤導廣大台灣同胞。

值得注意的是，在中共二十大落幕後，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒曾指出，北京未來對台灣會有新的思考，「一國兩制」在台灣一直是「票房毒藥」，且是中共前領導人鄧小平的「遺產」，未來可能會由王滬寧提出新的總體論述，讓其變得更具有吸引力，最快在2023年3月的大陸全國兩會就會提出新的涉台戰略。

另外，烏俄戰爭自2022年2月24日開打至今已滿週年，造成兩國數十萬士兵和人民死亡。美國總統拜登日前閃電訪問烏克蘭首都基輔，宣佈將增援烏國5億美元。中國大陸2月24日則公佈了烏克蘭和平方案，透露願意充當烏俄「和事佬」的意願。

包承柯指出，歐洲局勢對亞太關係勢必產生間接影響，「我想這世界變得會變得更加危險」，每個國家的力量都有限，但是在火堆里加柴火還是澆水，這是問題的關鍵所在。

ET快訊
最多休19天！立院今審國定假日法　林右昌回應了
快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批日媒胡說八道
斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！　忍2年受不了開腔
快訊／李敏鎬爆違法！　遭追討數億GG了
獨／剛分手就爆新戀情！　徐凱希同遊「富二代」韓國滑雪
江湖「一瘋一神經」！　瘋琴黑歷史起底
騎士爆頭慘死畫面曝！　駕駛肇逃：我也會怕啊
國定假日法今審查　最高1年放19天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

佛光山寺心保住持見國台辦主任　宋濤：促兩岸交流、和平統一

2023兩會／台灣問題成中美角力「紅線」　如何突破成焦點

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　北京4原則走自己的路

旅遊業盼兩岸交流恢復　台旅會喊「準備好了」等開放

北京批美禁TikTok「輿論大翻車」！1天後再回：停止濫用國安概念

24歲女遭夫砍8刀亡！ 傳「屍體被偷消失」引爆警民衝突　影片遭封殺

車頭燈溢奶！重機女神超性感　本尊曝光「驚為天人」

又放了「願榮光歸香港」！國際冰球賽播放中國國歌出錯　港府抗議

大陸財長：一些地方債務風險較高　已督促化解風險

兩妹妹「同樣甜美溫婉」！蔡天鳳寵溺為妹慶生　相擁甜笑畫面曝光

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

佛光山寺心保住持見國台辦主任　宋濤：促兩岸交流、和平統一

2023兩會／台灣問題成中美角力「紅線」　如何突破成焦點

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　北京4原則走自己的路

旅遊業盼兩岸交流恢復　台旅會喊「準備好了」等開放

北京批美禁TikTok「輿論大翻車」！1天後再回：停止濫用國安概念

24歲女遭夫砍8刀亡！ 傳「屍體被偷消失」引爆警民衝突　影片遭封殺

車頭燈溢奶！重機女神超性感　本尊曝光「驚為天人」

又放了「願榮光歸香港」！國際冰球賽播放中國國歌出錯　港府抗議

大陸財長：一些地方債務風險較高　已督促化解風險

兩妹妹「同樣甜美溫婉」！蔡天鳳寵溺為妹慶生　相擁甜笑畫面曝光

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

蔡天鳳死9天仍找不到全屍！網憂兇手恐輕判　律師揭「有1部位」就能定罪

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

爆2例本土猴痘！今要開專家會議　薛瑞元：增加採購疫苗是必要的

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

湖人拚季後賽大危機！　「一眉」戴維斯又成痛痛人缺陣

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

三級片女星「息影當清潔工」…厭食險喪命！　昔認台富商當乾爹　

2000囚犯移監震撼視角　薩爾瓦多啟用大型監獄

大陸熱門新聞

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

重機女神超性感　本尊曝光「驚為天人」

屋內影片曝！名媛碎屍　廚房設雙爐頭瓦斯爐

蔡天鳳兩妹妹曝光！同樣甜美溫婉　合體畫面曝

24歲女遭夫砍8刀亡！ 傳屍體被偷消失引爆警民衝突

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

UNIQLO員工4年偷800件衣服　偷到升上區經理

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

蔡天鳳祭拜現場2男1女下跪！

工程師「一周中風2次」　醫揭主因：很多人這樣活

蔡天鳳分屍地成超級凶宅 凶宅大王曝房價恐跌5成「不如拆了重建」

北京批美禁TikTok輿論大翻車！1天後再回應

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

更多熱門

相關新聞

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　

今年大陸全國「兩會」適逢中央政府人事大換屆，新一屆外交人事佈局是否延續「戰狼」風格、未來外交政策目標，以及如何緩和遭西方國家圍堵等問題，受到外界關注。兩岸專家學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，中國依然延續過去步伐經營大外交，繼續在「俄烏戰爭」扮演和平角色，中美之間會在科技與糧食能源延續新戰場，另外「台海問題」北京將全力防堵避免衝突，不讓美國把台灣從資產變成耗材。

2023兩會／陸GDP增5%　2架馬車拉內需

2023兩會／陸GDP增5%　2架馬車拉內需

2023兩會／兩岸交流官冷、民回溫！

2023兩會／兩岸交流官冷、民回溫！

刺激生育率！ 陸政協委員提議：第三胎幼兒園到高中免費教育

刺激生育率！ 陸政協委員提議：第三胎幼兒園到高中免費教育

中國氣球激起美國社會反華情緒

中國氣球激起美國社會反華情緒

關鍵字：

大陸全國兩會2023兩會大陸兩會中美關係台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

兆豐產「防疫險虧損」不發股利！　衝擊金控逾49萬股民

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面