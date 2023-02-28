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大陸 大陸焦點 特派現場

刺激生育率！　陸政協委員提議：第三胎幼兒園到高中免費教育

▲陸東北人大建議「全面開放生育政策」，挽救生育率降低帶來的經濟問題。（圖／CFP）

▲大陸生育率降低帶來人口負成長的問題逐漸增加。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2023全國兩會將於3月4日舉行，首先登場的是第十四屆全國政協委員會議，會議舉行前，不少委員都會提出對國家政策相關建議。為應對生育率降低帶來的人口負成長影響，第十四屆全國政協委員、四川大學華西醫院教授甘華田便提議，「生育二孩、三孩的家庭發放教育專項補貼，為第三孩提供從幼兒園到高中畢業階段的免費教育。」

▲共富，中產階級，鄉村，教育。（圖／CFP）

▲大陸全國政協委員甘華田提議，第三胎孩子從幼兒園到高中的學費全免。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，甘華田認為，我國人口60多年來首次出現負增長，面對生育主導型人口負增長，努力提高適齡人口的生育意願和生育水平是當務之急。同時，適齡的生育人群生育觀念相對固化，「二孩」、「三孩」政策對總體生育率的影響不如預期。

甘華田將提交「關於進一步優化生育配套公共服務供給，提高生育意願，優化人口結構」的提案，他表示，「學前教育入園難和貴的問題，依然是阻礙大多數家庭不願生育多孩的原因之一。公辦幼兒園的名額少，民辦幼兒園的費用普遍較高，而高中教育不是義務教育，學費相對較貴。」

因此，甘華田認為，應為生育二孩、三孩的家庭發放教育專項補貼，為第三孩提供從幼兒園到高中畢業階段的免費教育。此外，甘華田還建議，減輕育兒家庭醫療負擔，實行6歲以下兒童免費醫療，提高兒童健康水平和人口素質，「在個人所得稅徵收中，關於撫養子女支出的專項附加扣除標準按照子女數量進行差異化個稅抵扣，並且覆蓋從懷孕到孩子年滿18週歲。」

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