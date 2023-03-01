2023兩會／陸疫後GDP增速至少5%　「兩架馬車」拉動內需增長

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國兩會本週即將登場，2022年受封控等因素衝擊，大陸GDP增速為3%，不到2021年8.4%的一半，如今隨著疫情解封，中外媒體聚焦2023年經濟增長預測。財經學者向《東森新媒體ETtoday》表示，今年GDP增速保守估計至少有5%，將主要依靠投資和民生消費這「兩架馬車」拉動內需增長。

▲全國兩會是大陸每年最重要的政治活動之一。（圖／路透社）

2023大陸GDP預測

在大陸全國兩會開幕前，地方兩會密集召開，陸續公布2023年的經濟增長目標。以GDP增速來看，大陸31個省份（區、市）的目標數值落在4%至9.5%之間，其中直轄市天津4%最低，海南省9.5%最高。

大陸疫情解封後，各地重拾「煙火氣」，外界多數看好2023年經濟復甦前景，例如高盛預測，大陸今年4個季度平均年增速為6.5％；摩根士丹利預測為5.7%；國際貨幣基金組織IMF預計為5.2%等。

光谷自貿研究院院長陳波教授指出，為補回2022年的3%增長，今年大陸GDP增速保守估計也會有5%以上。

「兩架馬車」拉動經濟

如何拉動經濟復甦？陳波認為，通常分為「外需」和「內需」兩個方面，然而受全球大環境等因素影響，多數學者對外需市場表示悲觀，包括南韓、越南等國家今年都會有大幅度下降。

陳波接著指出，因此大陸政府會聚焦拉動內需，主要分為提振民生消費和市場投資兩部分。首先，疫情解封後，去年被壓制的消費需求迅速恢復，例如電影市場快速回溫，春節檔總票房突破68億元人民幣，高居大陸影史春節檔票房第二位。

至於投資方面，陳波認為，世界主要經濟體都在加息，為保證人民幣不會過度貶值，大陸央行不會大幅降息，以維持穩定為主，因此大陸貨幣政策會相對溫和，財政政策上的帶動空間較大，例如提高公共投資等，「總的來說，就是維持外需穩定，依賴內需拉動。」

大陸國務院總理李克強在春節後開工第一日主持國務院常務會議，就要求推動消費，讓消費加快恢復成為「經濟主拉動力」。

▲疫情解封後的北京重拾「煙火氣」。（圖／記者蔡儀潔攝）

解封後的經濟挑戰

大陸官方意欲通過恢復和擴大消費提振經濟，但大陸央行披露2023年1月金融數據顯示，當月人民幣存款增加6.87兆，其中住戶存款增加6.2兆，創歷史同期新高，按年多增7900億元。

另外，居民儲蓄熱情高漲。《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》指出，2022年四季度傾向於「更多儲蓄」的居民高達61.8%，為有統計以來的最高值。

對此，陳波指出，上述數據體現疫情封控影響的餘溫，存款大增顯示民眾對未來預期比較謹慎，不敢投資和消費，但如今的情況已有180度轉變，而政府要做的是穩定民眾的預期，相信經濟復甦趨勢會非常快；與去年同期相比，基於基數效應，大陸今年第二、第三、第四季度的GDP增長預計會高於5%。

▲大陸多地民生經濟復甦 。（圖／視覺中國）

台商看好大陸經濟復甦

多名台商透露，隨著大陸經濟重啟和邊境封控鬆綁，今年以來不少留在台灣的台商「陸續動起來了」，計畫返回大陸重新佈局，看好未來兩岸經貿發展。

上海東亞研究所助理所長包承柯則表示，大陸經濟結構這幾年已發生很大改變，為拉動經濟復甦，大陸政府今年會對市場投資有大動作，目前仍是起步階段，相信下半年會明顯看到經增長，這波熱潮對台商來說是很好的發展機會。

21日登場的北威論壇「中國解封對全球經濟的影響」研討會上，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興指出，這一次大陸不太可能像2008年那樣復甦強勁，投資方面上，大陸勢必會穩住外商和台商的投資，因此近期有一些溫柔的攻勢。