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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／兩岸交流官冷、民回溫 　看似春暖「逢中必反」難開花

▲▼ 宋濤、首次會見台商、2023新春座談會 。（圖／翻攝中國台灣網）

▲ 宋濤首次會見在京台商，2023新春台商座談會 。（圖／翻攝中國台灣網）

記者任以芳／北京報導

大陸全國「兩會」本周末登場，國務院總理李克強5日即將發表2023年度政府工作報告，中外媒體聚焦今年涉台內容。涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，年初開始兩岸交流明顯熱絡，春風來了，但很難開花結果，因為民進黨不願意接受「九二共識」，「逢中必反」主旋律不變，台海局勢將會既矛盾又嚴峻多變，呈現「官冷、民回溫」態勢，最終考慮都是選票利益。

兩岸交流春暖花難開？

2016年台灣政黨輪替後，兩岸溝通機制漸漸幾乎「已讀不回」，尤其疫情三年阻絕交流，台海局勢更加冰冷。新年伊始，兩岸似乎有緩和跡象，大陸國家主習習近平新春志強化「兩岸一家親」，國台辦主任宋濤多次談話指出，歡迎認同「九二共識」有志之士赴陸交流。

宋濤率先會見在京台青與台商，積極推動小三通「復航」，釋放友善訊號。緊接著，國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席夏立言飛往北京會見宋濤，疫情後台灣組織第一個「兩岸媽祖團」赴陸參與交流活動。

針對近期兩岸變化，仇長根受訪指出，「今年兩岸關係春風來了，突然到來的暖意氛圍，是觀察兩岸關係是否緩和的重要角度。但從本質上來看，兩岸嚴峻複雜的局面沒有獲得解決。」

▲▼上海市台辦副主任李驍東拜會台北市政府，市長蔣萬安親自接待。（圖／台北市政府提供）

▲上海市台辦副主任李驍東日前拜會台北市政府，入台限制多。（圖／台北市政府提供）

疫後台海矛盾交流「官冷、民回溫」

未來兩岸呈現「官冷、民回溫」？淡江大學國際事務學院院長包正豪接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，「據我所知，兩岸經貿、學術、宗教等團體陸續恢復交流，尤其學術界也開始恢復，應該可以回到2019年狀態，但官方交流難。」

包正豪說，自從2016年台灣政黨輪替後，兩岸關係就急劇下滑，進入冰河期，尤其疫情三年下來更加嚴峻，即使今年兩岸民間慢慢朝向正常交流往來，大陸官方團想赴台也是有難度，畢竟入境還是有很多申請限制。

兩岸難以交流的問題？包正豪指出，雙方沒有互信機制，大陸方面不想透過官方交流讓民進黨有操作機會，台灣方面遇到相關官方交流，立刻打出國家安全等理由，做出沒必要限制，只為了強化「抗中保台」印象，因為這幾年國家機器和大內宣都是朝向「敵國」、「逢中必反」來操作。

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲ 大陸「星雲弔唁代表團」遭拒入境，轉往江蘇大覺寺視訊弔唁 。（圖／信眾提供）

反中或交流？左右為難只為選票

仇長根也認為，民進黨「台獨」立場沒有改變，牽動兩岸關係矛盾局勢。比如，小三通確實「復航」，也是有限制的開放，表面上民進黨想與大陸方面「緩和」，實際行動是「背道而馳」，說一套做一套。

例如近期，外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美方官員出席「台美國安會談」。對此，仇長根表示，「他們就是希望幻想美國給台灣撐腰，給民進黨撐腰，接下來還有很多不可預測的事件，尤其軍事合作，已經觸碰北京底線。」

他繼續舉例，台灣方面阻礙「星雲弔唁代表團」，放行「上海參訪燈會團」雖然是兩件事，可看出民進黨的別有用心。雙城論壇交流已久，預計疫情放開後，邁入第14年的兩岸地方性城市將重啟實質性交流，民進黨想擋也擋不住。

仇長根進一步說，「『星雲弔唁代表團』因為涉及國台辦、統戰部大陸官員，讓民進黨有阻擋機會。只要遇『統戰』就想歪，竟然把宗教活動當成統戰交流，實際上就是害怕。」

民進黨害怕什麼？他說，「兩岸看似有緩和，不會開花結果。民進黨看到春風吹起，只會更加左右為難，害怕喪失鐵票，也害怕失去中間選民，最終考慮的還是更多的選票。

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