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大陸 大陸焦點 特派現場

2023兩會／中美較勁「糧食能源」新戰場　北京4原則走自己的路

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲大陸兩會即將登場，未來國際外交政策受關注。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

今年大陸全國「兩會」適逢中央政府人事大換屆，新一屆外交人事佈局是否延續「戰狼」風格、未來外交政策目標，以及如何緩和遭西方國家圍堵等問題，受到外界關注。兩岸專家學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，中國依然延續過去步伐經營大外交，繼續在「俄烏戰爭」扮演和平角色，中美之間會在科技與糧食能源延續新戰場，另外「台海問題」北京將全力防堵避免衝突，不讓美國把台灣從資產變成耗材。

去年中共二十大落幕後，立刻開展新一屆外交人事佈局，前駐美大使秦剛罕見提前接下外交部長一職，原任外長王毅晉升政治局委員並兼外事辦主任，新駐美大使人選至今空缺，預料將於兩會後公布，牽動中美關係變化局勢。

綜觀這些年，中美之間數度交鋒，主打「戰狼外交」的中國對抗以美國為首的西方陣營，國際外交處境日趨艱困，加上「俄烏衝突」立場遭外界解讀模糊不清，夾雜中美之間的兩岸局勢動盪詭譎，這些都是中國之後面臨外交挑戰。秦剛7日即將首次亮相外長記者會，將如何回應最新外交政策方向，成為中外媒體關注焦點。

▲▼澤倫斯基在俄烏戰爭一周年，向軍人發表演說，並舉行紀念儀式。（圖／路透）

▲澤倫斯基在俄烏戰爭一周年，向軍人發表演說，並舉行紀念儀式。（圖／路透）

解決「俄烏衝突」關鍵不在中俄

「俄烏衝突」發生以來，中國一直被外界視為俄羅斯隱形支持者。適逢「俄烏衝突」一周年之際，大陸外交部日前發布「中方發佈關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，文件再次強調尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得、核戰爭打不得等12項立場，充分說明中方支持「和平恢復對話」等立場原則。

中方表態是否有用，能否順利推動「俄烏衝突」儘早落幕？孫文學校總校長張亞中認為難度十分大。他說，「這是一場美國與俄羅斯戰爭，烏克蘭只是一顆棋子，澤倫斯基沒有任何角色和發言權。『俄烏衝突』要不要結束，也不是取決於中國或俄羅斯，而是取決於美國態度。」

他進一步說，「如果美國不想讓這場戰爭停止，誰來調解也沒有用。」最終，中國扮演角色只是宣示政治立場，呼籲用和平解決爭端，維護國家主權、人道主義等。

涉台學者包承柯指出，中國將持續努力，日前王毅到處奔表達中方立場，外交斡旋將繼續進行，希望把「俄烏衝突」降溫，危險發展趨勢調轉過來，逐漸朝向和平談判方向努力，這也是全世界期待一件好事。

他指出，美國插手烏克蘭事務，目的只是與俄羅斯對抗、消耗戰力，根本無助於世界和平也毫無意義，最終把俄羅斯逼到牆角，對於世界和平將產生巨大的不利影響。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲夾在中美之間「台灣問題」複雜詭譎。（圖／CFP）

中美在「台灣問題」遊走鋼索邊緣

近年台美關係快速友好，美國大量對台軍售、關鍵政治人物接連訪台，尤其眾議院前議長裴洛西去年到訪，狠踩北京紅線。對此，包承柯指出，「台灣問題涉及中國的核心利益，牽動中美關係基本走向，如果處理不好，中美關係將走進死胡同。」

外界持續觀望美國現任眾議院議長麥卡錫推遲訪台行程，外傳將落在台灣明年總統大選之後。包承柯表示，「如果麥卡錫訪台將比裴洛西來台更麻煩，事情鬧更大，如今的中美關係依然在走鋼索，隨時隨地都會掉下來。」

張亞中則是提醒，「別讓美國把台灣從資產變耗材。」他舉出「俄烏衝突」之前，美國不斷要求北約東擴到烏克蘭家門口，2014年明斯克協議後，美國再次說服西方國家支持烏克蘭，當成北約遏制蘇聯的一個政治資產。俄烏戰爭開打後，烏克蘭成為美國遏制中國和俄羅斯的耗材，最重要的戰略目標就是耗掉俄羅斯，借機把歐洲收攬在美國的影響力之下。

同樣情況可能套用在台灣？張亞中分析，美國對台灣有兩種邏輯思考，一是把台灣當成資產，可以為美國在亞太地區遏制中國的崛起，扮演關鍵性的力量。二是，除了美日同盟、美韓同盟，東亞地區最願意配合美國還有台灣。如果國際形勢發生變化，尤其台灣對中國來說是十分敏感神經，一但衝破紅線，美國為了利益將不惜把台灣變成耗材。

張亞中認為，台灣現在對於美國來說，已經慢慢從資產逐漸轉換成耗材的過程，美國極可能正在挑動兩岸一些軍事衝突。比如，台灣兵力延長4個月到12個月，強化本土作戰，台灣要布地雷則顯示國軍戰略已經改變，從制海權和制空權到本土砲彈。「但北京也一直在想辦法避免，掉入美國所主控的兩岸衝突陷阱。」

▲▼烏克蘭糧食，烏克蘭哈爾科夫地區在俄羅斯對烏克蘭持續的襲擊中，收割小麥。（圖／路透）

▲「俄烏戰爭」引爆全球糧食漲價問題。（圖／路透）

中美較勁「能源糧食」新戰場

近年中美在各種國際外交、經貿等議題上猛烈交鋒，張亞中也指出，中國對抗美國還是十分複雜嚴峻，主要美國現在的優勢，掌握全球美元、全球話語權價值觀，美國先進科技與軍事。

他進一步說，「面對美國全球價值觀，中國大陸也以國家主權，不干涉他國內政回應，並且發展自己特色優勢，比如運用「基建狂魔」經濟建設，與其他國家發展一帶一路、經貿建設等，用相互依賴概念，突破美國全球產業鍊。」

貨幣戰爭方面，張亞中說，美國傾向高科技回流，並且走向保護主義。中國則是強調全球化經貿「相互依存」，開始和阿拉伯一些國家進行部分人民幣結算，這方面挑戰對美國影響力還不是很巨大。

「中國大陸和金磚國、上合會要擴大，一個『能源與糧食』世界集團開始慢慢的形成。」張亞中說，「俄烏衝突」讓外界深刻發現，未來科技和美元是硬貨幣，糧食能源也是硬貨幣，即使美元再強勢未必能買到一切，比如這次戰爭糧食漲價，讓世界變得非常不安定。

張亞中說，「過去美國最好的盟友是歐洲國家，但俄羅斯、中東國家、南美國家加在一起各有糧食和能源地盤，對美國壓力大。」2022年後新冷戰定義，美國霸權和全球化有削弱趨勢，因為區域地緣政治逐漸形成，比如部分南美國家跟美國的看法不同，中國與中東、俄羅斯關係也持續向好。

未來的中美關係走向？他分析，美國將持續維護自己全球霸權和美元安全力量。中國繼續堅守4原則，不干涉他國內政、強化基礎建設、結合糧食能源聯盟、全球化經貿依賴，不要世界分割。「如同毛澤東當年所言，你打你的，我打我的。」中美兩國各做各的事，對立交鋒也不會停歇。

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