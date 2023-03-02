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法官讚恐嚇犯「男子漢」　新北地院急澄清：絕無敬佩推崇之意

▲。（圖／pixabay）

▲作家苦苓臉書上質疑新北地院讚揚恐嚇犯，新北地院表示無任何敬佩、推崇之意。（圖／pixabay）

記者陳雕文、翁子皓／新北報導

新北一名陳姓男子與和另外3人，多次以恐嚇的方式討債，然而法官審理宣判，竟在判決書中提到，陳男是「敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩」，因此判刑2年，可易科罰金。作家苦苓在臉書上發文諷刺，什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服，對此，新北地院緊急發布新聞稿回應表示，無任何敬佩、推崇之意。

法官認定，陳男為了幫好友討債，6度恐嚇被害人，因此將他定罪。但法官認為，相較於其他3名共犯矢口否認，陳男犯後坦承犯行，強調「顯見其有正視己非，改過向善之意，較於其他被告而言，確屬敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩，因此法官不忍對其重判」，因此依6項恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑2年，可易科罰金。

作家苦苓看到判決後，表示對台灣的司法徹底絕望，在臉書上發文，「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了」，又說，「有人老是批評說台灣的法官眼裡從來沒有被害人，豈止如此？他們有些人的眼裡對加害人還充滿了崇拜跟慈悲，三不五時就打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民」。此言一出，引發網友的熱議。

對此，新北地院回應，合議庭就陳男之量刑事由，已審酌對其不利的事項，而陳男犯後坦承犯行，相較於其他3名共犯矢口否認，確有悔意，法官綜合一切有利以及不利量刑事由，於法定刑之範圍內，量處陳男有期徒刑2年，亦無顯然過輕之情形，至於稱陳男是「敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫」、「血性漢子」等語，是為了區別陳男與其他被告量刑上的不同，絕非認同陳男的犯罪行為，更無任何敬佩、推崇之意。

新北地院表示，感謝各界對於本判決的關注，接受民眾的關心與監督，乃是司法的職責，各界的意見，都會成為司法持續精進的動力。因本案仍可上訴，尚未確定，盼望各界能夠秉持理性討論，給予後續審理程序不受不當干擾的獨立空間。

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