法官讚恐嚇犯「光明磊落男子漢」　苦苓傻眼：對加害人充滿崇拜

▲法官在裁判書讚恐嚇犯「血性漢子」，引發網友的討論。（圖／達志示意圖）



記者林彥臣／綜合報導

一名陳姓男子參與犯下6起恐嚇案，經過新北地院判決後，法官在裁判書中寫下，「顯見其有正視己非，改過向善之意，相較於其他被告而言，確屬敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩，本院不忍對其重判... ...」。作家苦苓對此在臉書發文表示，法官這是在「打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民」。

苦苓發文表示，某位陳姓男子，和另外三個人一夥，不斷恐嚇欠債的被害人，跑到人家的會計事務所鬧場，還到對方家裡去丟雞蛋、踹門、在鐵門上噴漆「欠錢還錢」，又傳簡訊恫嚇「錢可以不要，要玩死人的方法有很多」，導致被害人搬家、會計事務所被迫結束營業。

苦苓接著說，檢察官依法起訴，另外三個人都被判刑確定，這位陳姓男子卻被法院判定「確屬敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性男子，實令人欽佩，不忍對其重判」因此判刑兩年、可易科罰金，根本不用入監服刑。

▲新北地院在裁判書上，大讚恐嚇犯血性漢子。（圖／翻攝自裁判書系統）



苦苓驚呼，「我的老天鵝！」什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了！這麼了不起的人，應該表揚他為十大傑出青年才對，怎麼還把捨得把他判刑、罰款呢？

苦苓感嘆，有人老是批評說台灣的法官眼裡從來沒有被害人，豈止如此？他們有些人的眼裡對加害人還充滿了崇拜跟慈悲，「三不五時就打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民。」

苦苓說，「我真的無話可說了，對於台灣的司法徹底絕望，從今以後，我不會再用任何一個字來評論這些『枉法』事件，各位同胞也請自求多福吧！」