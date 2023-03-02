　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官讚稱「血性漢子」！惡男涉6起恐嚇案獲輕判　判決內容曝光

▲一名陳男犯下6起恐嚇案，卻被法官稱讚「血性漢子」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男犯下6起恐嚇案，卻被法官稱讚「血性漢子」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

新北一名陳姓男子與和另外3人，多次以恐嚇的方式向會計師事務所討債，然而法官審理時，認為陳男是「敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩，不忍對其重判」，因此判刑2年，可易科罰金。對此，作家苦苓在臉書發文諷刺「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判」。

判決書指出，一間會計師事務所向兩名金主借款共計730萬元，但後來卻無力償還。其中一名金主為前警員阿正（化名），為討債，竟找來好友陳男與另外2名友人，以不法恐嚇的方式向會計師事務所討債。

陳男在2019年9月2日到其中一名女性被害人家門外，張貼寫有「欠債還錢出來面對」文字的照片，還朝大門丟雞蛋；又在同年9月26日再度到女子家門前丟雞蛋，陳男同年12月15日找來數名成員，到女子新北另一住家，大力衝撞並拍打大門，同年12月16日再度到女子新北住處，於鐵門上寫下以黑色奇異筆寫下「欠錢還錢」、「拜託還錢」、「可惡」等文字，同年12月18日，他到同一地點以雙腳大力踹門。

陳男之後傳送語音留言，恐嚇女子「妳也不想要事情搞得這麼複雜吧，現在我跟妳簡單通個電話，還是妳要搞到每天去妳家，然後等到妳小孩子回來遇到妳，再跟妳講是不是」等語，之後還當面恐嚇女子「錢可以不要，玩死人的方法有很多」。最終被害人不堪其擾搬家、會計事務所也被迫結束營業。

然而，法官審理時認為，相較於其他3名共犯矢口否認，陳男犯後坦承犯行，顯見其有正視己非，改過向善之意，較於其他被告而言，確屬「敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫」，此等血性漢子，實令人欽佩，因此法官不忍對其重判，因此依6項恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑2年，可易科罰金。

作家苦苓看到判決後，表示對台灣的司法徹底絕望，在臉書上發文，「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了」，又說，「有人老是批評說台灣的法官眼裡從來沒有被害人，豈止如此？他們有些人的眼裡對加害人還充滿了崇拜跟慈悲，三不五時就打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民」。

ET快訊
宜蘭蔥油餅現況曝！　鄰居嘆：老闆夫婦也受傷害
快訊／台南議長賄選案　邱莉莉等10人起訴
收禮物後「28歲男星出車禍亡」！　于美人：華人很忌諱
實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰」！　萬人看傻
快訊／美宣布售台F-16飛彈　總價近190億元
沒蛋可賣！　新竹名店宣布「停業10天」
1200元預計6月發！　「這4個月出生」也能領
董至成認了「包養酒店妹8年」！　痛揭離婚主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

基隆港聯結車撞人！男下車作業左腳遭輾「粉碎性骨折」　滿手是血

恐怖情人威脅分手砲！蜂蜜水摻FM2性侵得逞還錄下過程

「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

山友攻頂玉山腳扭傷骨折　消防緊急救援...直升機吊掛就醫

老母中風送醫塞車陣中！還好遇到警車　一路鳴笛開道救命

餐點來了...噁大叔竟對長髮外送員「露鳥」！結果他是男的

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

鋼捲脫落…貨車瞬間變「翹翹板」誇張影片曝！駕駛遭震昏送醫

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

快訊／台南市議會正副議長賄選暴力案　邱莉莉、林志展等10人起訴

基隆港聯結車撞人！男下車作業左腳遭輾「粉碎性骨折」　滿手是血

恐怖情人威脅分手砲！蜂蜜水摻FM2性侵得逞還錄下過程

「幽靈前手」誆讓渡金　竹北房仲海削450萬！檢察官出重手

山友攻頂玉山腳扭傷骨折　消防緊急救援...直升機吊掛就醫

老母中風送醫塞車陣中！還好遇到警車　一路鳴笛開道救命

餐點來了...噁大叔竟對長髮外送員「露鳥」！結果他是男的

旅宿績效出爐！六都「台中市墊底」只拿乙等　彰化縣全台最差

搶救更多生命！產官學3方合作　首創手術資訊化AI平台

劉亞仁染4毒2年前受訪「表情誇張、字句反覆」　專家：恐有毒癮！

快訊／美國189.5億對台軍售案　外交部已收到正式通知

女警+緝菸犬扮遛狗！牠們聞出192萬支私菸+10噸菸草　主嫌恐罰千萬

男將「活跳跳鰻魚」放入肛門治便祕　牠腹中垂死掙扎！腸子穿破洞

百萬YouTuber現蹤東京街頭！　「戴口罩擦肩」仍被台人認出：超強

北市招募公立高中正式教師　甄選簡章出爐3／22~3／28報名

宜蘭蔥油餅現況曝！連3天拉鐵門　鄰居嘆：相信老闆夫婦也受傷害

國民黨干擾變數高　賽局理論顯示賴清德贏面較大

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

清水警連假抓超速250件進帳40萬

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

快訊／上班注意！國1「2車追撞」打橫　回堵7公里

代購只賺80元　衰男要蹲3年10個月牢

高雄男肇事落跑被逮竟說「我也會怕」

法官讚恐嚇犯光明磊落男子漢　苦苓：對加害人崇拜

江湖流傳「一瘋一神經」！十大要犯瘋琴公司遭開槍

婚禮大伯搶坐主桌　新娘怒公審「沒見出錢出力」GG了

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

13歲女學生遭10名學長姐「蛋黃淋頭」霸凌

更多熱門

相關新聞

法官讚恐嚇犯光明磊落男子漢　苦苓：對加害人崇拜

法官讚恐嚇犯光明磊落男子漢　苦苓：對加害人崇拜

一名陳姓男子參與犯下6起恐嚇案，經過新北地院判決後，法官在判決書中寫下，「顯見其有正視己非，改過向善之意，相較於其他被告而言，確屬敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩，本院不忍對其重判... ...」。作家苦苓對此在臉書發文表示，法官這是在「打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民」。

遭瑪莎3煞重毆　男大生偶「情緒失控」

遭瑪莎3煞重毆　男大生偶「情緒失控」

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

即／瑪莎惡少張敦量判9年！男大生母：我不滿意結果

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

美容師遭拍性愛片又被恐嚇　判賠30萬

雞蛋之亂掀對立！苦苓嘆：不吃又不會死

雞蛋之亂掀對立！苦苓嘆：不吃又不會死

關鍵字：

恐嚇血性漢子男子漢大丈夫苦苓

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

麥當勞新菜單停賣9大品項！

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面