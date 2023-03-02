法官讚稱「血性漢子」！惡男涉6起恐嚇案獲輕判　判決內容曝光

▲陳男犯下6起恐嚇案，卻被法官稱讚「血性漢子」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

新北一名陳姓男子與和另外3人，多次以恐嚇的方式向會計師事務所討債，然而法官審理時，認為陳男是「敢作敢當的男子漢大丈夫，此等血性漢子，實令人欽佩，不忍對其重判」，因此判刑2年，可易科罰金。對此，作家苦苓在臉書發文諷刺「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判」。

判決書指出，一間會計師事務所向兩名金主借款共計730萬元，但後來卻無力償還。其中一名金主為前警員阿正（化名），為討債，竟找來好友陳男與另外2名友人，以不法恐嚇的方式向會計師事務所討債。

陳男在2019年9月2日到其中一名女性被害人家門外，張貼寫有「欠債還錢出來面對」文字的照片，還朝大門丟雞蛋；又在同年9月26日再度到女子家門前丟雞蛋，陳男同年12月15日找來數名成員，到女子新北另一住家，大力衝撞並拍打大門，同年12月16日再度到女子新北住處，於鐵門上寫下以黑色奇異筆寫下「欠錢還錢」、「拜託還錢」、「可惡」等文字，同年12月18日，他到同一地點以雙腳大力踹門。

陳男之後傳送語音留言，恐嚇女子「妳也不想要事情搞得這麼複雜吧，現在我跟妳簡單通個電話，還是妳要搞到每天去妳家，然後等到妳小孩子回來遇到妳，再跟妳講是不是」等語，之後還當面恐嚇女子「錢可以不要，玩死人的方法有很多」。最終被害人不堪其擾搬家、會計事務所也被迫結束營業。

然而，法官審理時認為，相較於其他3名共犯矢口否認，陳男犯後坦承犯行，顯見其有正視己非，改過向善之意，較於其他被告而言，確屬「敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫」，此等血性漢子，實令人欽佩，因此法官不忍對其重判，因此依6項恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑2年，可易科罰金。

作家苦苓看到判決後，表示對台灣的司法徹底絕望，在臉書上發文，「什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判？真是太令人感動了」，又說，「有人老是批評說台灣的法官眼裡從來沒有被害人，豈止如此？他們有些人的眼裡對加害人還充滿了崇拜跟慈悲，三不五時就打臉我們這些迷信世間還有正義的無辜小民」。