騎士停紅燈低頭看手機　7秒後2警「逆向滑出」結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿智（化名）去年10月6日傍晚5時許騎車行經新北市樹林區中華路與八德街口，趁著停等紅燈時拿出手機檢查之前摔裂的玻璃保護貼，沒想到2名警員突然逆向衝過來，並大喊「騎車不能使用手機不知道嗎」，他因此挨罰1000元。阿智認為自己當時只是拿著手機，沒有使用，就跟看一下手錶時間一樣，不應該受到處罰，但新北地院法官不採信，裁定駁回告訴。

▲阿智停紅燈時看了一眼手機，遭警員開罰1000元。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

阿智在判決書中主張，2022年10月6日傍晚5時許他騎車沿著八德街行駛至中華路路口，因為手機之前不慎摔到，於是趁著停等紅燈時拿出來看一下玻璃保護貼的狀況，沒想到突然有2名身穿警察制服的人逆向騎車衝過來，其中1人大喊「騎車不能使用手機不知道嗎」，接著強制把他和另1名女騎士一起叫到路邊，要求出示證件。

阿智強調，當時警員沒有出示任何警方人員證明文件，他是在事後上網申訴時才確認2人真的是警察，2名警員當下也沒有做任何查證動作，就遞來一張「舉發違反道路交通管理事件通知單」；他認為自己當時的行為就跟拿出身上任何物品一樣，即便觀看手機螢幕上的顯示時間，也跟看手錶時間沒有兩樣，警方不聽解釋也沒有查證就開罰，還做出不當擴張解釋，明顯侵害他的自由及財產權。

交通部公路總局臺中區監理所則表示，經檢視警員的密錄器影片，確認阿智的確有在停等紅燈時，以手持方式低頭觀看手機畫面，過程大約有7秒鐘，警員當時是騎車自左前方靠近，並請他將機車移至路邊；從採證影像看來，阿智確實有做出違規行為，依法開罰並無不妥。

新北地院法官認為，依照《道路交通管理處罰條例》第31條之1第2項規定，「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣1000元罰鍰」，構成要件是以手持方式使用手機進行撥接、通話、數據通訊、其他有礙駕駛安全之行為，並不以接觸手機螢幕並進行操作或使用達一定時間為必要。

法官接著指出，以手持方式使用手機就無法用雙手緊握機車握把，也有可能無法穩定控制車身，或在綠燈起步時雙手無法同時操控車輛而釀禍，因此阿智主張觀看手機無礙駕駛安全且非法條禁止範圍，顯然是沒有依據的，考量到本案判決基礎已經十分明確，其餘皆為雙方的攻擊防禦方法，與本案爭點無關，也不會影響判決結果，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。