陸雙巨頭專利大戰！ 遭華為告4項侵權　小米：積極談判尋求調解





▲華為起訴小米專利侵權。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸兩家巨頭公司華為與小米近期專利糾紛引發關注。根據《中國知識產權報》第2版刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》，華為提出共4項專利被小米侵權。對此，據陸媒《觀察者網》引述接近小米的人士表示，雙方就專利許可積極談判。

根據公告，大陸國家知識產權局受理了華為提出的小米侵犯其4項專利的案件，涉及糾紛的4個專利分別是「發送控制信令的方法和裝置」，「載波聚合時回饋ACK／NACK資訊的方法、基站和用戶設備」，「一種獲取全景圖像的方法及終端」，「一種鎖屏方法及移動終端」，立案時間為2023年1月17日。

報導稱，接近小米人士表示，「雙方正就專利許可積極談判。中國的智慧財產權保護制度提供了多元化的解決機制，包括行政和司法調解。通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例；華為和小米雙方均認為智慧財產權許可和合作有利於促進創新和公眾利益，並認為調解是幫助達成許可的一種有效管道。雙方在繼續積極談判的同時，尋求利用多元化的調解機制，協助雙方達成協定。」

這並非華為首次在專利方面維權。企查查資訊顯示，去年10月，華為技術有限公司新增開庭公告，控亞馬遜公司、亞馬遜服務公司、亞馬遜資訊服務（北京）有限公司、仁寶電腦工業股份有限公司、仁寶電子科技（崑山）有限公司等侵害發明專利。

值得注意的是，近年來華為加速在專利上的步伐。華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東曾經針對專利侵權問題表示，在很多行業，尤其中國的一些企業，他們在抄襲華為的設計，包括華為的一些專利，大家用了也不給專利費，直接用，然後還講成是他們自己的專利，甚至有些東西是直接抄。