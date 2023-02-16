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社會 社會焦點 保障人權

腥夫「高價床墊戰小三」她霸氣丟　求償卻慘輸…不氣餒結局神反轉

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲小三對人夫色喊「幻想你在上面X我」，一審法官卻判元配敗訴，上訴二審後，法官逆轉改判小三侵權，須賠30萬元確定。（示意圖／翻攝pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名人妻拿偷翻拍丈夫的手機截圖，控告許姓小三與丈夫外遇，侵犯她配偶權求償100萬，一審法官認為偷拍不能作為證據、罪證不足等判人妻敗訴；人妻鍥而不捨上訴後，高院法官認為許女與人夫間互傳「幻想你在上面盡情的X我」，而人妻曾傳訊向老公說「我不想讓兒子用爸爸外遇對象用過的床墊，麻煩你丟掉」，可見許女有侵權事實，改判准人妻獲賠30萬元。

根據判決，人妻一審時主張，小三許女自己身為幼教從業人員，卻勾搭上她的老公，互傾愛意、發生性行為，害得她家庭破碎離婚收場，向許女求償100萬；而許女則強調人妻的婚姻本就有問題，她並無介入破壞，且人妻趁老公睡覺時偷拿手機窺視、翻拍，手段明顯違法，內容又斷章取義，不具證據能力。法院審後認為這些截圖不能採為證據，人妻又未提出其他補強事實，判人妻敗訴。

人妻不服結果，為了捍衛自己的權益，條列了許女與丈夫的煽情對話，並擴張請求為150萬撫慰金；許女則堅決否認有與人夫性行為，僅和人夫是網友關係，對話也是玩笑、並非全貌，並強調不得以侵害他人隱私權的手法取得證據。

台南高等法院法官檢視2人對話訊息，有許多露骨內容「好想做愛」、「寶寶，時間不是重要。重點是舒服」、「（今天記得要計時喔）濕了」、「上次超high的」、「因為我就很喜歡跟你做愛啊」、「我這麼露都是為了勾引你」、「而且跟妳做過，應該其他人都沒fu吧」。

而丈夫傳訊向妻子坦承外遇，並自陳「對不起，這些年辛苦你了，嫁了個沒用的老公，事情發生了也沒什麼好逃避的」，妻子回傳「那個床墊再麻煩你處理，我不想讓兒子使用爸爸外遇對象的東西，即便那床墊價值連城對我來說也只是渣，自己拿下去丟，對元配來講實在太悲哀了」。

法官認為，外遇情形常舉證不易，人妻出於蒐證意圖偷看翻拍，取得手段非以強暴脅迫，侵害嚴重性較低，法益權衡之下可以作為證據使用，雖通姦已除罪化，夫妻婚姻圓滿、配偶身分法益仍有被保護的必要，而許女與人夫的對話明顯涉及男女性交、裸露描述，害得元配因此與丈夫離婚，精神上受有極大痛苦，逆轉改判許女侵權，須賠償30萬元，全案定讞。

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