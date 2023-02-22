華為與江淮聯手造車？　余承東：不親自造車「成立生態汽車聯盟」

▲華為終端業務執行長、智慧汽車BU CEO余承東再度重申華為沒必要自行造車。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對華為與江淮汽車聯手造車的傳聞，華為常務董事、終端業務執行長、智慧汽車解決方案BU執行長余承東21日接受陸媒《界面新聞》採訪時重申，「華為沒有必要下場造車，而是要通過成立華為生態汽車聯盟，與少數幾家車企聯合開發、打造最佳用戶體驗，鞏固產品差異化，共同抓住汽車行業變革的時機。」

據《IT之家》報導，目前，華為汽車業務有三種模式，標準化的零組件模式、HI模式（Huawei Inside 模式）與智選車模式。余承東說，後兩者最大區別在於，智選車模式由華為主導、華為參與最深、直接對產品成功負責；而 HI模式則由車廠主導，華為為其提供全棧智能汽車解決方案。

余承東表示，車廠已經有造車能力，華為不會浪費社會資源再去建廠、買生產線。華為沒有造車資質和造整車的人員，但能夠提供軟體、設計、體驗與質量管控。而問界就是華為生態汽車，通過成立問界生態汽車聯盟，選擇少數幾家車企加入，強強聯合、共同開發，把體驗打造到極致。

余承東直言，智慧車就這兩、三年的機會窗，如果華為沒抓住，將來這個市場就跟華為沒關係了，所以華為必須抓住機會。

他還提到，汽車業務要在 2025 年實現獲利的目標，而且「華為主要做中高階產品，不會涉及20萬人民幣（約新台幣89萬元）價位以下市場」。

此前，大陸中建集團官網顯示，中建六局聯合體中標安徽肥西新能源車智慧產業園EPC項目，中標額約15.44億元人民幣。該項目位於肥西縣新港南區江淮新港工業園區，總建築面積約51萬平方公尺，主要建設內容包括沖焊聯合廠房、塗裝車間、總裝車間、辦公場所、餐廳及相關公用輔助設施。中建集團表示，該項目建成後，將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高階智慧電動車。