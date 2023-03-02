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赫爾松酷刑室「俄軍電睪丸施虐」　國際律師團：俄政府資助策畫

▲▼烏克蘭赫爾松州的城鎮阿爾漢海爾斯克（Arhanhelske）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為烏克蘭赫爾松州的城鎮阿爾漢海爾斯克（Arhanhelske）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭與國際律師團隊表示，依據從烏克蘭南部大城赫爾松收集到的證據，俄羅斯在當地的酷刑室並非隨機設立，而是由俄國政府計畫並直接資助。

衛報報導，在俄烏戰爭開打後，赫爾松（Kherson）去年3月2日落入俄羅斯手中，控制長達8個月至11月11日，但隨著烏克蘭部隊重返當地，俄軍在當地的酷刑室也被發現。如今有超過1000名倖存者提交證據，當地逾400人失蹤，尚不清楚失蹤者是已被殺害或帶往俄羅斯。

這些酷刑室由俄羅斯安全局（FSB）、俄國監獄部門及當地合作者管理，旨在征服、再教育或殺害烏克蘭公民領袖與普通異議人士。律師團隊調查赫爾松當地20間酷刑室指出，「由俄羅斯政府資助的大規模酷刑室並非隨機設立，是經深思熟慮且有資金支持，目標很明確，就是消除烏克蘭民族文化認同」。

已知酷刑室囚犯包括任何與烏克蘭政府、公民社會相關人士，例如記者、教師等，無論男女均遭到毆打、電擊折磨、水刑，被迫學習背誦親俄口號、詩歌與歌曲。受害者稱，他們當初是在街上被隨意攔下，接著遭到拘留，因為手機裡有所謂「親烏克蘭」的內容。

去年11月，衛報記者曾造訪當地一間青少年拘留中心，並與受害者交談，這些人從未見過中心負責人，因為他們都戴著巴拉克拉瓦帽。當地人宣稱，在發現俄羅斯士兵占領大樓約6周之後，就不時聽到尖叫聲，有人頭上被袋子套住、也有遺體被運走。

受訪者德雷默（Zhenia Dremo）當時也被關進去，他說，俄羅斯士兵對他身旁的男子殘忍出手，把通電棒接上睪丸、陰莖，「接下來我就坐在那邊，聽他吼叫2小時」。另名男子羅姆（Roma）宣稱，當時他遭控參與地下反抗活動被抓，俄羅斯人在他的睪丸接上裝置，還好最後沒有通電，但有其他人被電擊，也有人被關押整整8個月。

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