　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

▲油輪、輪船。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲愈來愈多「身分不明」的大型油輪加入運俄油行列。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭自去年2月24日開打以來，多國已加入對俄原油禁運制裁行列，不過莫斯科當局總有辦法能繞過制裁，將大批大批的原油運出口，估計指出甚至有支「影子船隊」，多達600艘的船隻持續協助俄羅斯「突破困境」。

CNN報導，西方國家對俄實施原油禁運已經好幾個月，但最近卻可以看到愈來愈多「神秘油輪」加入行列，準備為俄羅斯提供原油出口的服務。600艘油輪占全球大型油輪總量的10％，而且這一數字還在持續攀升。

到底是誰擁有和營運這些大型油輪，目前還是個謎。由於過去一年進行俄油貿易愈趨複雜，西方許多船公司都紛紛遠離這個項目，空缺卻有大批沒沒無聞的玩家填補，部分案件中可看見設立於杜拜或是香港的空殼公司，有從歐洲購入新船隻的，也有在整修老舊破損的船隻後投入行列的。

石油貿易公司裡一名高層告訴記者，他們挖到了「暗黑藝術」的領域。俄羅斯和西方的分裂，使得莫斯科當局必須向外尋找新的出口夥伴，這群潛伏在雷達底下的船隊就變得愈趨重要。

▲石油,原油,油價,WTI。（圖／路透）

▲中國和印度大量進口俄羅斯原油。（圖／路透）

俄烏開戰後的全球原油市場受到衝擊，「影子船隊」的規模擴張也反映了此一現象。俄羅斯身為全球第二大原油出口國，透過「影子船隊」為制裁解套，重塑了數十年來全球的貿易模式，並將全球能源系統一分為二。

海運經濟公司「EA Gibson」的首席研究員馬修（Russian business）指出，現在全球有完全不做俄羅斯生意的船隊，也有幾乎只做俄羅斯生意的船隊，還有兩頭都做一點的少數船家。

西方逐步切斷俄羅斯原油進口後，亞洲許多國家因此「受惠」，與俄友好的中國去年平均每天進口190萬桶的原油，比2021年多出將近2成，印度則是暴增800％，每天自俄羅斯進口的原油平均90萬桶。

不過全球分裂的原油貿易最終會導致所有原油貿易商的成本上揚，有大量的船隊為俄羅斯出口原油和石油產品，總體量能就會被侵蝕，然後反映在成本上。

專家指出，「影子船隊」也讓俄羅斯實際出口的原油桶數難以準確統計，目前已有證據顯示在該國關鍵港口出售的原油價格，有很多都高於官方售價。安全疑慮也是問題之一，一般而言油輪只要船齡高於15年，就會被船家退役，但「影子船隊」裡有許多老船上陣，也增加了石油外洩或發生大型事故的機率。

ET快訊
最多休19天！立院今審國定假日法　林右昌回應了
快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批日媒胡說八道
斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！　忍2年受不了開腔
快訊／李敏鎬爆違法！　遭追討數億GG了
獨／剛分手就爆新戀情！　徐凱希同遊「富二代」韓國滑雪
江湖「一瘋一神經」！　瘋琴黑歷史起底
騎士爆頭慘死畫面曝！　駕駛肇逃：我也會怕啊
國定假日法今審查　最高1年放19天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克推特接班人曝！學老闆帶新生兒睡辦公室　擁抱硬核精神

600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

工程師不信「出軌只有零次和無數次」　8年遭女友連戴4綠帽

絕命加油站！汽車爆炸鋼瓶反彈砸死他　影片曝光

防「抖音一響父母白養」　TikTok新招限制青少年使用時間

玻利維亞男子受困亞馬遜雨林31天　靠喝尿吃昆蟲倖存

全球首例　羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

表面倡和暗地援俄　專家：中國樂見俄烏戰拖長

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　「全球最糟機場」形象再跌

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

馬斯克推特接班人曝！學老闆帶新生兒睡辦公室　擁抱硬核精神

600艘「影子船隊」幫運俄油出口！　數量增加中

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

工程師不信「出軌只有零次和無數次」　8年遭女友連戴4綠帽

絕命加油站！汽車爆炸鋼瓶反彈砸死他　影片曝光

防「抖音一響父母白養」　TikTok新招限制青少年使用時間

玻利維亞男子受困亞馬遜雨林31天　靠喝尿吃昆蟲倖存

全球首例　羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

表面倡和暗地援俄　專家：中國樂見俄烏戰拖長

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　「全球最糟機場」形象再跌

高中生戒指拔不下來3天手指發黑　斗南消防「超大破壞剪」解圍

蔡天鳳死9天仍找不到全屍！網憂兇手恐輕判　律師揭「有1部位」就能定罪

恐怖畫面曝！苗栗三寶先後衝出　巷口無辜BMW1秒內慘遭2連擊

爆2例本土猴痘！今要開專家會議　薛瑞元：增加採購疫苗是必要的

快訊／馮世寬飆罵「放他Ｘ的屁」　批《日經》報導胡說八道

湖人拚季後賽大危機！　「一眉」戴維斯又成痛痛人缺陣

開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

最多休19天！立院今審國定假日法提案　林右昌回應了

民進黨若硬推全動法　他喊話：和民眾「一起包圍立法院」

三級片女星「息影當清潔工」…厭食險喪命！　昔認台富商當乾爹　

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

人妻剁煮丈夫「熬成人肉咖哩」分鄰居吃

豐田拆解Model Y後驚艷　高層讚堪稱藝術品

女高中生接內衣業配被退學　日網挺她

媽媽懷中被流浪狗叼走　初生男嬰慘成碎屍

影片曝！菲機場安檢員偷旅客財物　當場被抓包

不信出軌只有0次和無數次　他遭連4綠

馬斯克轉疫情源頭言論　環時：你砸中國的鍋嗎

希臘火車對撞　車廂燒到1300度

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

拜登政府2022年貿易報告　台美貿易倡議正式啟動

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

絕命加油站！汽車爆炸鋼瓶反彈砸死他　影片曝光

希臘2列火車相撞釀36死　車站站長被捕

防「抖音一響父母白養」　TikTok新招限制使用時間

更多熱門

相關新聞

表面倡和暗地援俄　專家：中國樂見俄烏戰拖長

表面倡和暗地援俄　專家：中國樂見俄烏戰拖長

中國在俄烏戰爭的角色，深深影響歐盟與北京關係。專家們今天在歐洲議會一場公聽會指出，中俄之間比歐洲所想還密切，雖不完全互信，但因現實互相需要而綁緊，且戰事拉長、拖住美歐，對中國有好處。

美國務院特使：中國花費巨資　散播有利俄國假資訊

美國務院特使：中國花費巨資　散播有利俄國假資訊

烏稱挺過最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚突破

烏稱挺過最艱難冬季　俄攻巴赫姆特拚突破

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

烏克蘭19歲正妹左腿被俄軍炸斷　堅持繼續衛國

美官員：俄軍短期內難以攻佔領土

美官員：俄軍短期內難以攻佔領土

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯莫斯科原油

讀者迴響

熱門新聞

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

不只大麻、牛奶針！劉亞仁驗出4種毒品反應

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

男友出門「求放跳蛋」壞壞！她心軟點頭　結局神轉

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

蔥油餅店現況照曝光　攤車已撤走

兆豐產「防疫險虧損」不發股利！　衝擊金控逾49萬股民

王心正離婚不改丟丟妹專頁名　強調：我個人創立的

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面