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社會 社會焦點 保障人權

醉男準備騎車遇警察「默默退回停車格」　引擎未發動判無罪

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照片）

▲蔡男酒駕前見巡邏員警經過，默默退回停車格，但仍被攔查送辦。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名蔡姓男子去年6月酒後準備騎車，見警方巡邏經過，默默把車滑回騎樓下。員警察覺有異，上前盤查，聞到蔡男身上有酒味，立刻實施酒測，發現酒測值0.28超標，因此依公共危險罪送辦。不過，高雄地院認為，當時蔡男還未發動引擎，難以認定是「駕駛」行為，不符酒駕要件，最後判他無罪。

根據判決書，蔡男去年6月21日在鳳山區某電子遊藝場內飲用啤酒，離開時戴上安全帽、跨坐上機車，用腳滑動，將車緩緩退出停車格。不料一轉頭，發現巡邏員警騎車經過，他隨即將車慢慢滑回停車格內，準備走回店內，但仍被員警叫住盤查。

蔡男到案後，僅承認自己當時準備返家，但否認有酒駕，更強調自己還沒發動機車。不過，員警出庭時證稱，當時蔡男見到他以後，立刻停車拔出鑰匙，所以他才上前盤查，發現對方渾身酒味，才依規定酒測，發現酒測值高達0.28。

法官調閱員警職務報告，發現警方無法確認被告除以腳滑行方式騎乘外，是否有發動機車或催動油門，僅能確認被告當天確實有返家意圖。法官指出，所謂「駕駛」應是指發動後，利用動力交通工具「動力運轉所產生之動能」在道路上行駛，自難以此作出不利於被告之認定。

檢方指出，根據高院台中分院98年度交上易字第161號判決，所謂「駕駛」行為並不侷限於車輛之引擎已啟動，例如行為人在下坡過程中為省油而關掉引擎滑行，只要行為人當時處於不能安全駕駛狀態，有肇生公共交通危險，仍應有刑罰之適用，所以「駕駛」行為不能純以引擎發動來論定。

對此，法官回應，本案被告僅於「平面」道路上以腳滑行方式移動機車，而非上述判例在下坡未發動引擎，從而，上開判決無從爰引為本案使用，甚至作為不利於被告之認定。據此，被告固有於飲酒後乘坐在普通重型機車上，並有移動機車之行為，但尚不足認定被告有以動力運轉方式駕駛。

另外，檢方稱被告不能安全駕駛，尚未達到通常一般人均不會有任何懷疑、確信被告犯行之真實程度，自無從說服本院形成有罪之心證，則依罪疑唯有利於被告原則，即應對被告為有利之認定，因此本月14日諭知被告無罪。

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