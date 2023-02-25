　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣蛋荒引爆全台輿論大戰。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內再度爆發雞蛋荒，造成價格上揚，不僅民眾吃不到蛋抱怨連連，缺蛋問題也成為藍綠攻防焦點。對此，作家苦苓感嘆，「台灣人意識形態的對立，真的好嚴重啊」，同時也分享阿嬤的看法，「買不到蛋就不要吃，嫌蛋太貴也不要吃，不吃蛋又不會死。」呼籲各界不要再為有蛋沒蛋相持不下。

苦苓25日在臉書發文表示，關於雞蛋的問題，他只有一個感想「台灣人意識形態的對立，真的好嚴重啊」，一邊的人硬是要說買不到蛋、哪裡都買不到蛋；另一邊的人硬是要說買得到蛋、哪裡都買得到蛋，「用最簡單的邏輯來說，買不到蛋的人，不能證明別人也都買不到蛋；買得到蛋的人，也不能證明別人都買得到蛋⋯這到底是有什麼好吵的？還拍照呢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼苦苓揭學術界內幕。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

▲苦苓針對台灣缺不缺蛋的議題分享3句看法。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

苦苓認為，拍照也只能證明這一個電鍋裡面沒蛋，或者證明這個架子上有蛋，「至於台灣到底缺不缺蛋、有沒有缺到民不聊生、缺到動搖國本、甚至缺到墮入黑暗的地獄⋯有值得討論嗎？」

苦苓也分享阿嬤的智慧話語，「買不到蛋就不要吃，嫌蛋太貴也不要吃，不吃蛋又不會死。」呼籲各界不要再為有蛋沒蛋相持不下了，「難道台灣都沒有更值得關心的民生議題了嗎？還是說不管有沒有蛋，有的人就是『吃飽太閒』、非要吵架不可？」

ET快訊
快訊／冷氣團發威！「9縣市低溫特報」　1地區急凍6°C↓
快訊／板橋車站落軌！男捲入車底慘死「血肉模糊」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

吐司吃不完「4步驟變零食」　蜜糖吐司條＆蒜香吐司條酥到掉渣

獨／桃機董座拍板！前台電老董楊偉甫接任　「曾為303大停電請辭」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創新冠疫情3年來新高　拉不停+4症狀要注意

土耳其震災善款逼近11億！衛福部專戶3／6關帳　已有近20萬筆捐款

星星之火助學計劃啟動　補教業提供130名額弱勢生免費教學

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

祖孫3人酒後毆4警骨折...還砸攝影機　「媽媽也加入」1家4人被逮

周迅恢單3年…爆祕婚了！　對象是「23年摯友男星」

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

快訊／強烈大陸冷氣團來了　氣象局20：45發布「4縣市」大雨特報

Netflix留著「錄影帶血液」！影迷首次讓電影定格多虧「暫停鍵」

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

吐司吃不完「4步驟變零食」　蜜糖吐司條＆蒜香吐司條酥到掉渣

獨／桃機董座拍板！前台電老董楊偉甫接任　「曾為303大停電請辭」

上周16.5萬人腹瀉就醫！創新冠疫情3年來新高　拉不停+4症狀要注意

土耳其震災善款逼近11億！衛福部專戶3／6關帳　已有近20萬筆捐款

星星之火助學計劃啟動　補教業提供130名額弱勢生免費教學

寶貝女兒遭殘忍分屍！　蔡天鳳母親「悄做1舉動」暖哭網友

「避險」成美中重要議題　東南亞國家提倡「不選邊」

湖人甩掉衛少補6新援變強30%　名嘴：與太陽爭西冠也不意外

失眠恐是「晝夜節律」出問題！醫提供校正5招：睡前避做3件事

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

相關新聞

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

缺蛋又缺雞腿　藍委轟陳吉仲「瞎掰硬拗」：應謙卑請教ChatGPT

國內不僅缺蛋問題持續延燒，現在又傳出國產白肉雞因受禽流感疫情影響，參考價格漲至每隻36元。對此，藍營立委賴士葆25日痛批，農委會主委陳吉仲之所以可以穩如泰山不下台，是因為他瞎掰硬拗的本事無人能出其右。他建議，陳吉仲不應限縮在「農經專家」的框架中，既然搜索枯腸、想不出辦法，那可以謙卑的請教智能AI聊天機器人程式ChatGPT，它會詳細地提供解方。

點台灣「四無六缺」　李貴敏曝解方：除下架民進黨別無他法

點台灣「四無六缺」　李貴敏曝解方：除下架民進黨別無他法

炎亞綸「每天吃蛋」被酸晉惠帝　吳宗憲：他沒有這個意思

炎亞綸「每天吃蛋」被酸晉惠帝　吳宗憲：他沒有這個意思

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版

東森購物雞蛋供貨穩定　採購未限量

東森購物雞蛋供貨穩定　採購未限量

關鍵字：

苦苓蛋荒缺蛋

讀者迴響

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面