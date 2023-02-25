「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

▲台灣蛋荒引爆全台輿論大戰。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內再度爆發雞蛋荒，造成價格上揚，不僅民眾吃不到蛋抱怨連連，缺蛋問題也成為藍綠攻防焦點。對此，作家苦苓感嘆，「台灣人意識形態的對立，真的好嚴重啊」，同時也分享阿嬤的看法，「買不到蛋就不要吃，嫌蛋太貴也不要吃，不吃蛋又不會死。」呼籲各界不要再為有蛋沒蛋相持不下。

苦苓25日在臉書發文表示，關於雞蛋的問題，他只有一個感想「台灣人意識形態的對立，真的好嚴重啊」，一邊的人硬是要說買不到蛋、哪裡都買不到蛋；另一邊的人硬是要說買得到蛋、哪裡都買得到蛋，「用最簡單的邏輯來說，買不到蛋的人，不能證明別人也都買不到蛋；買得到蛋的人，也不能證明別人都買得到蛋⋯這到底是有什麼好吵的？還拍照呢！」

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▲苦苓針對台灣缺不缺蛋的議題分享3句看法。（圖／翻攝自臉書／苦苓）

苦苓認為，拍照也只能證明這一個電鍋裡面沒蛋，或者證明這個架子上有蛋，「至於台灣到底缺不缺蛋、有沒有缺到民不聊生、缺到動搖國本、甚至缺到墮入黑暗的地獄⋯有值得討論嗎？」

苦苓也分享阿嬤的智慧話語，「買不到蛋就不要吃，嫌蛋太貴也不要吃，不吃蛋又不會死。」呼籲各界不要再為有蛋沒蛋相持不下了，「難道台灣都沒有更值得關心的民生議題了嗎？還是說不管有沒有蛋，有的人就是『吃飽太閒』、非要吵架不可？」