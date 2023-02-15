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法官遭爆料情緒勒索+言語霸凌同事　台南地院：啟動自律調查

記者林悅／台南報導

台南地院1名徐姓法官被爆料情緒控管失當，常以髒話辱罵書記官及法官助理，5個月換3名書記官及2名法官助理，受害人不堪徐法官情緒勒索與言語霸凌，只能請調或求助身心科治療，甚至壓力過大而尋短。

▲歸仁圓環1死1傷槍擊命案，台南地院判張姓角頭4年6月、吳男13年徒刑，江姓、游姓2名被告則判無罪。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南地院1名徐姓法官被爆料情緒控管失當霸凌同事，台南地院啟動自律調查，若確有違失行為將依法處置。（圖／記者林悅攝）

台南地院指出，關於報導提及徐姓法官罷凌同事，導致書記官及法助頻繁更換之事件，該院說明如下：

1、書記官部分。徐法官於去年8月底從簡易庭調動至法院民事普通庭後，配屬徐法官之書記官接股不久，隨即至台北受訓1個月，且申請於今年1月間統一調動他院獲准，受訓後回來因育嬰需求，於2022年11月間請育嬰留職停薪，在此情形下，法院為讓徐法官可以安心工作，商請另一位育嬰中的書記官銷假返院專責代理，於2023年1月中書記官統一調動時，改配置統一調動之書記官予徐法官，所以該股並無報導中頻繁調動書記官之情形。

2、法助部分。徐法官所配屬之法助於2023年1月間，確曾以身心狀況不佳，擔心無法做好法官要求之工作為由，要求調離該股，並請假休養，經台南地院評估其身心狀況後，於其銷假上班時，隨即將其原本工作與民事庭僅有之1位支援法助做調換，惟該調換給徐法官之新法助於上任後，即上簽辭職並開始休假，在等待新法助到職期間，因法院並無其他法助可供調派，依慣例由支援法助支援，若無支援法助始啟動法助代理機制，但顧及支援法助身心狀況，徵詢該支援法助意見後，其表示自己從哪裡跌倒，就從哪裡站起來，希望在新法助到職前，仍可以支援徐法官的法助業務，法院因而尊重其意願，由其支援徐法官，並告知若期間覺有不適，可隨時停止其支援，並無報導中法助經向法院求助，卻仍被要求以支援名義，繼續和徐法官共事，讓當事人相當痛苦之情事。

3、法官部分。有關報導本院徐姓法官涉及不當言行、霸凌等事，台南地院業已啟動自律程序進行調查。報導中之助理現係支援法助，將不再繼續支援徐姓法官，法院並將尊重該名法助之意願，持續對其進行必要之關懷及保護措施。

台南地院強調，法院將秉持勿枉勿縱、絕不護短之態度進行調查，調查結果，若確有違失行為，將依法處置。據了解，徐姓法官司法官班51期、今年40歲、於2012年到台南地院任職。

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