快訊／蔥油餅店「永久停業」了！老闆娘魔手搓掉100　遭負評灌爆

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店老闆娘日前遭到指控，將客人支付的3張百元鈔「搓掉」1張，再向客人多收100元，影片曝光後引起不少網友撻伐，儘管事後老闆娘的女兒出面道歉，仍無法平息網友怒火。對此，遭投訴的店家在Google上的營業狀態，1日起已變成「永久停業」。

▲蔥油餅店老闆娘被指控搓掉100元多收錢，影片引起網友瘋狂撻伐。（圖／翻攝自DCARD）

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事件起因於一名網友2月27日在Dcard發文，表示他們一家人到宜蘭旅遊時，在某蔥油餅店買了220元蔥油餅，媽媽拿出3張百鈔付錢，老闆娘找了80元後說「少一張」，家人回覆說掉在地上，老闆娘則堅稱沒有，之後表姊拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，直到在攤車下的櫃子找出百鈔才道歉並退還。

原PO表示，店家的手法太純熟，感覺不像是不小心的，而且一般掉錢會先找地板，找不到再來說少錢，店家卻反過來，「希望店家能好好做生意，不要這樣偷吃步」。其他網友看了紛紛撻伐店家，「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練欸，啊不就還好有錄影，傻眼」、「這店家也太沒道德，這樣騙錢」。

▲遭投訴的宜蘭蔥油餅店，Google上的營業狀態顯示「永久停業」。（圖／翻攝自Google）

事件發生後，有不少網友湧入店家的Google評論狂刷一星負評，儘管蔥油餅店家的女兒日前發文道歉說是誤會，仍無法平息網友怒火，甚至有人質疑，「錢不夠會直接說少20，不會先找錢再說少100的啦，邏輯完全不通」。

事件延燒數日，遭投訴店家的負評1日已被通通刪除，最新的評論變成1周前，評價也回升至3.8星，不過業者疑似不堪網友撻伐，先把Google上的店名改回2020年舊名，且Google上的營業狀態1日起也變成「永久停業」，似乎決定不再營業。

對此，有網友懷疑，業者是否遭人惡搞，把營業狀態故意改成「永久停業」，但根據Google規定，營業狀態只有店家擁有者可以變更，詳細情況待釐清。