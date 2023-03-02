蔥多餅店道歉！疑開粉專嗆酸民「1天內態度大轉」　1段話又挨罵

記者曾筠淇／綜合報導

宜蘭礁溪一間蔥多餅店老闆娘被指控，將客人支付的3張100元鈔搓掉一張，再向客人多收100元。事後網路出現粉專「XXXX蔥多餅」發文反擊，反控「可能是由同行業的競爭者進行的攻擊」；但事隔不到一天，粉專態度大轉彎道歉。值得注意的是，粉專才剛建立沒多久，真偽還有待商榷。

粉專稍早發文道歉，「我們在此向大家致歉。我們的一位顧客因為我們的疏忽，誤差了金額，對於這件事情給大家帶來的不愉快和困擾，我們深表歉意。」粉專強調他們一直很注重品質和服務，對於這次失誤很抱歉，並已深刻反省，之後會採取相對應的改善措施，以避免類似情況發生。

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▲道歉全文。（圖／翻攝自Facebook）

話鋒一轉，粉專開始介紹起蔥油餅，說他們選用優質的原材料採用傳統手工藝，不添加人工色素及防腐劑。文末，粉專再度道歉，並感謝大家的支持與信任，之後會努力提升品質和服務，讓顧客有最好的用餐體驗。

不過在一天前，粉專才發文反擊，「網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊。」粉專更強調，「搓掉100元」事件是單一消費者的誤會，不代表他們的經營品質，「優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨」。

▲粉專一天前才發文反擊。（圖／翻攝自Facebook）

此外，該粉專的精選貼文雖寫著「理性溝通和平討論，粗暴言論大可不必。」但點開編輯紀錄，可見上頭寫著「你們這些酸民是眼紅我們生意好，中傷我們嗎？」相比之下，粉專態度明顯大轉彎。

而道歉文曝光後，網友也多不領情，「道歉就道歉，混入介紹幹嘛」、「認真問，改善措施是什麼？換老闆娘嗎」、「我以為貴店家會介紹魔術」。

▲貼文編輯紀錄。（圖／翻攝自Facebook）

值得注意的是，由於該粉專才剛建立不到一個禮拜，且有部分照片非店家拍攝，因此粉專是否真由店家經營仍有待商榷。對此，《ETtoday新聞雲》也求證粉專，粉專在截稿前尚未回應。

回顧整起事件，爆料的原PO在Dcard上，以「大家小心這種騙術」為題發文，提到她光顧宜蘭某蔥多餅店時，本來只買了1個蔥多餅和3個蔥油餅，共170元，但後來店家稱自己多做了一個，所以她又加買1個50元的蔥多餅，共計220元。

▲爆料網友貼出老闆娘收錢畫面。（圖／翻攝自Dcard）

原PO當下掏出300元給店家，但老闆娘接過錢後，直至找完零錢才說少了一張100元。當下原PO表姊看到錢掉了，但店家不認，於是原PO直接補100元了事。

事後原PO看了現場影片，才發現100元真的掉了，但拿了影片給店家，對方仍不認，直到他們在攤車中間的櫃子看到錢，店家才態度大轉道歉。影片曝光後，網友紛紛傻眼直呼，「一看就是慣犯了」、「看起來很熟練欸，啊不就還好有錄影，傻眼」、「錢不夠會直接說少20元，不會先找錢再說少100元的啦，邏輯完全不通啊」。

而後自稱是老闆娘女兒的網友也發文回應，「我震驚得說不出話來！」爸媽賣了蔥多餅10多年，若有任何投機行為，絕對無法在地經營這麼久。她更說媽媽看到影片後很難過，責怪自己因忙碌而未與客人確認金額數目，所以才會造成誤會。最後，女兒也向爆料網友道歉，「日後再著急也會謹慎面對每一個步驟，對不起」。