刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

記者劉人豪／綜合報導



宜蘭礁溪一間蔥油餅店日前遭顧客指控，將支付的3張100元鈔，遭老闆娘「變魔術」搓掉一張，再向客人多收100元，45秒影片曝光後引起熱議，延燒後店家至今仍停業。另外也有不少網友不解，鏡頭為何會剛好對著闆娘拍？對此，爆料者今(2日)向《ETtoday新聞雲》表示，當時是拍旅遊影片，也有拍蔥油餅的製作過程，等到闆娘說少錢時，回看才發現剛好有錄到。

一名女網友2月27日在Dcard分享一段45秒影片，指控宜蘭礁溪蔥油餅店老闆娘，在收了錢後用大拇指撥掉其中一張鈔票，要她補錢「少一張100」。影片曝光後店主女兒道歉還原經過，表示日後會謹慎面對每一個步驟。另外也有網友提出疑問「怎麼會拍影片」、「我猜已經被騙過很多次才會錄影」、「為什麼會剛好對著拍」、「買東西會錄影也厲害」。

對於網友的質疑，發文的女網友表示，當時拍在旅遊吃的影片，在該段爭議45秒影片之前，還有拍店家製作蔥油餅的過程，後來老闆娘說少錢的時候，表姐當場看到，「所以才會現場觀看我剛剛錄的影片，我們是馬上反映店家，還沒離開攤位」，才有後續的Dcard文章。

▲蔥油餅店至今未開門營業。（圖／記者邱中岳攝）

《ETtoday新聞雲》記者2日再度前往礁溪這家蔥油餅店，店門鐵門拉下，並未營業。附近店家表示，蔥油餅店已經3天沒營業了。熟識蔥油餅店老闆夫婦的附近業者表示，印象中，老闆夫婦做人是誠懇的，搓掉百元鈔詐消費者，應不是故意的，他們相信老闆夫婦也受傷害，對於事件演變成今日的局面也相當遺憾。