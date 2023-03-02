實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭礁溪一間「蔥油餅」老闆娘遭爆搓掉100元，影片曝光後，引發網友質疑「手法熟練」，騙術可能行之有年。對此，網紅張譯Eddy（嘴哥）實測這項搓鈔神技，無奈練了一個晚上，仍無法抓到精髓之處，引發萬名網友朝聖笑虧「學會了，不可以改行賣葱油餅喔」。

一名網友在Dcard公開影片表示，當天買了220元的蔥油餅，媽媽拿出300元付帳，老闆娘找了80元後竟說「少一張」，家人直擊明明掉在地上，但老闆娘說沒有，之後表姊拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，直到在攤車下的櫃子找出百鈔才道歉並退還。

原PO不禁質疑，店家的手法太純熟，感覺不像是不小心的，而且一般掉錢會先找地板，找不到再來說少錢，店家反應卻是相反，「希望店家能好好做生意，不要這樣偷吃步」。事後，店家被狂刷1星，也一度變成「永久停業」，到了今（2）日又改成已打烊。

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▲網紅模仿搓鈔神技，結果練一個晚上超掉漆。（圖／翻攝自Facebook／張譯 Eddy）



由於風波鬧得太大，網紅嘴哥也好奇拍影片直呼「想體驗到底是不小心，還是有技巧的？」於是實際模仿搓鈔神技，只見他手拿千鈔來代替百鈔，但搓了一整個晚上，還在慢動作一格格研究影片，無奈手法破綻百出，也無法抓到精髓之處，文末還Hashtag笑虧「#危險動作請勿模仿！」

底下引來1.3萬名網友朝聖看傻回應，「果然不是做賊的料」、「技巧超純熟的，不可能是不小心啊」、「都是大拇指教壞的」、「不是用甩的，是巧妙的用手指撥下去的」、「百鈔比較好操作」、「學會了，不可以改行賣葱油餅喔」。