　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹棒球場賠償金額曝光　誰要賠？高虹安點名「他們」

▲新竹棒球場、高虹安。（圖／新竹市府提供）

▲針對新竹棒球場賠償金額，市長高虹安說目前大約落在7~800萬之間，還在增加。　（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今日針對「新竹棒球場」爭議召開記者會，會中提到「龍來公司」希望市府能夠針對從去年7月至今、棒球場無法使用的賠償，會後媒體聯訪時，高虹安也首度透露賠償金額，恐落在700至800萬之間，且仍持續增加。

高虹安表示，市府每次土壤點位檢測都是全程錄影，現場照片還包含土壤細部級配剖面照，由於體檢委員都是土木專業背景，現勘當天看到積水時都特別了解了一下土層，才發現黏土含量過高的問題。

不止土壤級配的目視不符合規格，清砂石加土的淺層部分，如果只挖掘10到15公分，也不應該是這種剖面，所以才讓排水功能喪失，光是這兩項，球場之前的點交就存在相當缺失，這也是為什麼和廠商協調後，要求對方必須吸收所有相關改善工程費用，並再提高規格。

高虹安表示，市府與龍來公司都希望球場能盡快開放使用，但是不能在有缺失、不改善的情形貿然重啟，不止威脅球員安全，還影響賽事品質，市府與龍來也已經達成「暫停、不解約」的共識。

她說，「龍來公司」先前發函給市府就提到，求償金額從去年7月22號開幕賽完之後到停賽的當天，也就是8月一直到今年1月31日，光這期間的賠償金額就大概落在700萬到800萬之間，但隨著棒球場停用天數持續增加，數字也繼續增加。

「是不是因為廠商工程交付品質不好，才造成現在缺失如此多的局面」，市府後續也還要進行討論，同時與「龍來公司」確定明確的金額跟規模後，看是否由統包商或專案監造商吸收，這部分目前也請法律顧問協助釐清合約中。

【新竹棒球場相關】

►去年5月就發現積水！新竹球場4千萬排水工程慘被刪　高虹安要查

►新竹棒球場咎責...逾10人有疏失　高虹安點名內政部次長吳堂安

►高虹安：與龍來公司暫停租約　竹市府恐面臨賠償

►綠批高虹安作秀！　指4千萬排水工程款爭議...問「他」最清楚 

ET快訊
快訊／下班注意！國1北上3車連撞　嚴重紫爆回堵5公里
哈利梅根英國別墅被沒收！查爾斯三世下令趕人　新主人是他
快訊／高鐵板橋站有人落軌！　列車急剎
一字馬干擾罰球！球員辣妻「飆粗口」：他一直瞄　LuxyGir
獨／建中畢旅4天3夜遊墾丁　1班14人確診
甜美偶像改當18禁直播主　「吞吐照」曝光嗆網友
星宇套牢怎麼辦？　張國煒：不用急於一時，自救會大可不必
夜唱性侵女同學！　淫男硬凹：抱著東西我就會動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安澄清：與事實不符

全台血荒剩4.5天庫存　賴清德下令發起捐血活動

全動法修法惹議　行政院：「動員學生參戰」非事實

被吳沛憶批悖離事實　廖繼斌喊告：去228紀念碑鞠躬「否則法院見」

「全動法」修法引爭議　總統府提4點說明：平時並不適用

鍾沛君提案停辦228追思會　「受難家屬」王世堅：完全不能接受

高端疫苗僅10國承認　監察院報告：主因應是未有三期臨床試驗

快訊／監院疫情調查報告4結論出爐　「應公開更完整疫苗決策資訊」

新竹棒球場賠償金額曝光　誰要賠？高虹安點名「他們」

「林明溱被當作中二選區來打」　朱立倫嘆：綠營奧步污辱南投人

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

遭高虹安點名新竹棒球場「有疏失」　吳堂安澄清：與事實不符

全台血荒剩4.5天庫存　賴清德下令發起捐血活動

全動法修法惹議　行政院：「動員學生參戰」非事實

被吳沛憶批悖離事實　廖繼斌喊告：去228紀念碑鞠躬「否則法院見」

「全動法」修法引爭議　總統府提4點說明：平時並不適用

鍾沛君提案停辦228追思會　「受難家屬」王世堅：完全不能接受

高端疫苗僅10國承認　監察院報告：主因應是未有三期臨床試驗

快訊／監院疫情調查報告4結論出爐　「應公開更完整疫苗決策資訊」

新竹棒球場賠償金額曝光　誰要賠？高虹安點名「他們」

「林明溱被當作中二選區來打」　朱立倫嘆：綠營奧步污辱南投人

北市國小高年級學生也有免費衛生棉　每月2券3大超商兌換

快訊／下班注意！國1北上竹北段3車連撞　嚴重紫爆後方回堵5k

3月桶裝瓦斯價格出爐　中油回補先前吸收金額不調價

高虹安召開首次食安會報　落實食安全方位守護市民健康

80歲媽上夜店熱舞扭臀　嗨爆影片曝！帥哥暖男狂喊：姊姊讚喔

被爸爸壓制強吻！高加索犬「靈魂被抽光」眼神空洞：我不乾淨了

斑駁招牌飄香懷舊古早味！高雄鹽埕老店復刻辦桌剩菜「什菜湯」

睡病房媽媽懷中被叼走　28天男嬰慘成「流浪狗大餐」樹叢找到碎屍

《爸爸去哪兒》Angela被說「中國人別用英文」　怒開嗆：憑什麼？

幼教法＋教保條例今上路　四大重點曝「強化幼兒保護」

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

政治熱門新聞

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

林明溱夫人哽咽盼公道　國民黨大咖南投齊力挺

最美發言人祕戀吳敦義次子　前妻是台灣五大家族千金

今年補班太頻繁惹民怨　人事長：不排除修改放假辦法

二二八國家紀念館聲明更正蔣萬安談話

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

新竹棒球場咎責　內政部次長吳堂安被點名

祕戀過夜吳敦義次子！　最美發言人回應了：會很醜嗎

快訊／疫情調查報告出爐　監委促衛福部：公開完整決策資訊

新竹球場賠償金額曝　高虹安點名他們賠

炫耀嗆到蔣萬安「殺人兇手」！　這群人合照比YEAH

林宅血案主謀呼之欲出　監委：懷疑有隱藏檔案

與龍來暫停租約　竹市府恐賠償

更多熱門

相關新聞

綠批高虹安作秀！4千萬工程款可問他

綠批高虹安作秀！4千萬工程款可問他

新竹市長高虹安今日針對「新竹棒球場」4千萬排水工程款疑慮召開記者會說明，證實媒體報導「4千萬款項遭刪除」屬實，對此，新竹市民進黨團隨後也發出聲明稿表示，有關棒球場排水工程款項「高虹安不必作秀」，若有疑慮，可問專業的工務處長曾嘉文。

與龍來暫停租約　竹市府恐賠償

與龍來暫停租約　竹市府恐賠償

新竹棒球場咎責　內政部次長吳堂安被點名

新竹棒球場咎責　內政部次長吳堂安被點名

去年5月就發現積水　新竹球場4千萬排水工程遭刪

去年5月就發現積水　新竹球場4千萬排水工程遭刪

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

新竹球場又見大秘寶　沒下雨還積水

關鍵字：

新竹棒球場12億棒球場

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面