新竹棒球場賠償金額曝光　誰要賠？高虹安點名「他們」

▲針對新竹棒球場賠償金額，市長高虹安說目前大約落在7~800萬之間，還在增加。 （圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今日針對「新竹棒球場」爭議召開記者會，會中提到「龍來公司」希望市府能夠針對從去年7月至今、棒球場無法使用的賠償，會後媒體聯訪時，高虹安也首度透露賠償金額，恐落在700至800萬之間，且仍持續增加。

高虹安表示，市府每次土壤點位檢測都是全程錄影，現場照片還包含土壤細部級配剖面照，由於體檢委員都是土木專業背景，現勘當天看到積水時都特別了解了一下土層，才發現黏土含量過高的問題。

不止土壤級配的目視不符合規格，清砂石加土的淺層部分，如果只挖掘10到15公分，也不應該是這種剖面，所以才讓排水功能喪失，光是這兩項，球場之前的點交就存在相當缺失，這也是為什麼和廠商協調後，要求對方必須吸收所有相關改善工程費用，並再提高規格。

高虹安表示，市府與龍來公司都希望球場能盡快開放使用，但是不能在有缺失、不改善的情形貿然重啟，不止威脅球員安全，還影響賽事品質，市府與龍來也已經達成「暫停、不解約」的共識。

她說，「龍來公司」先前發函給市府就提到，求償金額從去年7月22號開幕賽完之後到停賽的當天，也就是8月一直到今年1月31日，光這期間的賠償金額就大概落在700萬到800萬之間，但隨著棒球場停用天數持續增加，數字也繼續增加。

「是不是因為廠商工程交付品質不好，才造成現在缺失如此多的局面」，市府後續也還要進行討論，同時與「龍來公司」確定明確的金額跟規模後，看是否由統包商或專案監造商吸收，這部分目前也請法律顧問協助釐清合約中。