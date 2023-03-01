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iPhone 15改採Type-C接口！限用蘋果配件　傳2新產品已量產

▲iPhone 15 Pro高階系列將採Type-C 接口。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

▲iPhone 15 Pro系列將採Type-C 接口。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

記者張靖榕／綜合報導

此前消息爆料，蘋果iPhone 15 Pro系列2款高階機型確定改採Type-C 接口，蘋果卻專門設計一個適用Lightning和Type-C接口的晶片，並會在今年新iPhone與MFi認證產品中採用。對於未取得MFi認證的產品，蘋果可能會限制數據傳輸與充電速度。

陸媒IT之家報導，由於MFi認證收入對蘋果來說是一筆重要來源，因此愈來愈多用戶認為新iPhone將採用Type-C接口。推特爆料帳號「@ShrimpApplePro」指出，蘋果將要求與iPhone 15連接的產品要有MFi認證，富士康也正在大規模生產符合MFi認證的EarPods和USB-C傳輸線等配件。

▲iPhone 15 Pro高階系列將採Type-C 接口。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

▲iPhone 15與前代相比在尺寸及接口都有區別。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

不過爆料者也提到，由於第三方MFi產品會比蘋果官方便宜，因此蘋果很可能對沒有MFi認證的傳輸線限制數據傳輸與充電速度。蘋果傳輸線理論上可與安卓和其他設備兼容，因為快充原理都是PD協議。

雖然目前沒有任何新證據及消息表明新一代iPhone將升級快充，但也不能排除MFi可能是為私有協議鋪路的可能。

值得注意的是，已有許多爆料稱新款iPhone 15 系列雖然採用USB-C接口，但Pro系列接口是採取「Thunderbolt Lightning Fast」，2款基礎機型則只限於「USB 2.0」的速率，想要更快只能選擇高階版本。

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