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iPhone確定改用Type-C？蘋果高層認了：反對但也別無選擇

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果iPhone目前仍採用Lightning。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

為推動介面統一，歐洲議會日前投票通過，2024年強制所有智慧型手機和消費性電子產品全採用標準充電器，蘋果也將被強制規範使用Type-C介面。對此，蘋果高層近期接受採訪指出，雖然反對但也別無選擇，蘋果不得不接受歐盟的規定。

雖然蘋果在其他系列產品上已經有使用Type-C的經驗，但遲遲等不到在iPhone上使用。根據「9to5Mac」報導，蘋果全球行銷資深副總喬斯維亞克（Greg Joswiak）指出，蘋果與歐盟在充電介面上的意見始終分歧，雖然蘋果反對這項決議但也別無選擇。

事實上，彭博記者戈爾曼（Mark Gurman）日前就曾透露，蘋果下一代AirPods、AirPods Pro、AirPods Max，以及Mac配件如巧控鍵盤、巧控滑鼠、巧控觸控板等產品將從Lightning改為Type-C。另外，明年的iPhone 15也將換成Type-C埠，結束Lightning埠時期。

據悉，使用Type-C介面以後，蘋果手機的充電速度與資料傳輸速度都可以得到提升，但採用Type-C介面的新機是否只會在歐盟所規範的地區販售，亦或是此後全球販售的新機都會統一規格則有待查證。

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