歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看！2025年前須改用

▲蘋果iPhone目前仍採用Lightning。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球主要手機廠除蘋果iPhone仍使用封閉的Lightning介面外，都已採用Type-C介面，歐盟為推動介面統一，歐洲議會投票通過，2024年強制所有智慧型手機和消費性電子產品全採用標準充電器，蘋果也將被強制規範使用Type-C介面。

歐盟推動強制統一Type-C介面是為了節省浪費及環保，手機和充電器充電介面統一就能重複使用，每年為用戶節省大約2.5億歐元的開支。

歐洲議會以602票贊成13票反對一面倒通過該項法案，決議內容規定2024年起強制統一Type-C接口，蘋果在歐洲市場也必須遵守這項規定。蘋果2021年全球銷售的2.41億部手機中，歐盟市場就占了5600萬部，具有重要影響力。

雖然蘋果一直採反對強制標準的態度，但法案通過後的實際生效時間，事實上對蘋果也沒有太大影響，因為從明年的iPhone 15系列開始，蘋果已確定全面改用Type-C介面，還能提升數據傳輸與充電速度。

外媒Macrumors列出目前仍使用Lightning規格的蘋果產品，這些產品必須在2024年底前全面改用Type-C。iPhone仍採用Lightning規格，2023年推出的iPhone 15將會是首款配備Type-C介面的iPhone。

入門級的iPad則是目前唯一採用Lightning規格的iPad；目前所有AirPods充電盒都是Lightning規格；配件方面，MagSafe電池組、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、EarPods和Beats產品，均採用Lightning規格。