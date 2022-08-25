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iPhone 15接口將換Type-C！　他「1提問」兩派果粉戰翻

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲有網友疑惑「有沒有Type-C接口有差那麼多嗎？」（示意圖／pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

稍早蘋果（Apple Inc.）正式釋出新品發表會的日期，據外媒報導，蘋果已開始研發iPhone 15系列，外傳將取消Lightning接口，全面採用USB-C接口，此消息一出，引起熱議。對此，一名網友表示，最近在猶豫要不要換iPhone 14，但看到很多人說等Type-C出再買，讓他直呼「有沒有Type-C真的差那麼多嗎？」

有網友在PTT以「Type-C真的非常重要？」為題發文，提到自己目前拿iPhone 7 plus，因為Home鍵失靈，只剩下解鎖指紋的功能，用的很痛苦，最近積極在研究想換iPhone 14 pro，不過爬文發現很多人說「等Type-C出再買」，不禁好奇兩者的差異是什麼，「有沒有Type-C有差那麼多嗎？」

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▲▼Type-C重要與否，引兩派果粉戰翻。（圖／翻攝自PTT）

▲Type-C重要與否，引兩派果粉戰翻。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，不少網友一致認為「看有沒有其他產品會用到Type-C啊，沒有就不重要」，「本來用蘋果的早就一堆Lightning的線了」、「同iPhone7覺得不重要」、「就差在充電與傳輸速度吧，對這個無感的就根本沒差」、「你有iPad嗎？沒有就沒差」、「如果是蘋果全家餐的話比較有感」、「如果你習慣帶Lightning線，那對你來說就不重要。」

也有一派人覺得，Type-C很重要，「一條線就能充所有的設備」，「換成Type-C的話就有很多外接設備可以直接使用」、「光是可以少帶一條線就爽到不行了」、「傳輸速度影響很大」、「全部都Type-C，就手機要另外帶很麻煩」、「方便性有差，畢竟現在設備幾乎都用Type-C。不過有網友突破盲腸表示，「掛了就換阿，跟Type-C重不重要有差嗎」、「有急需就換，不要想太多。」

本站報導《iPhone 15已開始研發　Lightning接口將正式走入歷史》，文中提到，與Lightning相比，USB-C可以兼容許多現有的非蘋果設備，而且擁有更快的數據傳輸和充電速度。 USB-C接口傳輸速度可以達到40Gbps，相比之下，Lightning接口傳輸速度通常在480Mbps左右，速度相差極大。

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