3月6大新制一次看　校園口罩令解除、台61線3路段降速違規噴6千

記者黃翊婷／綜合報導

今日（3月1日）起除了3大防疫新制上路之外，還有不少新規定將陸續實施，包含台61線3路段20公噸以上大貨車限速降為80公里、幼兒園不當管教最高可罰60萬元、小三通開放金門籍居民現場購票。

▲指揮中心決定停止發放公費家用抗原快篩試劑給入境人員、確診者之密切接觸者。（資料照／記者蔡玟君攝）

一、3月1日起2類人停止發免費快篩試劑

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原先入境人員、確診者之密切接觸者皆可免費領取1劑家用抗原快篩試劑。不過，指揮中心表示，考量到疫情趨緩、國內販售家用快篩試劑通路普及，決定自3月1日起停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑。

▲民眾持健保卡或居留證就可以購買家用抗原快篩試劑實名制。（資料照／記者湯興漢攝）

二、第11輪家用快篩實名制開賣

指揮中心宣布，3月1日起實施第11輪家用抗原快篩試劑實名制，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份500元，最多可購買6份（30劑），並可分次（次數不拘）購買（可代購）。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4290家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。

▲校園口罩措施鬆綁。（資料照／記者林敬旻攝）

三、3月6日起校園口罩令鬆綁

自3月6日起，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施。

教育部根據指揮中心建議，分成「應該戴、自主戴、建議戴」等3類口罩放寬措施，同時將各級學校口罩區分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類進行管制。其中，校園室內由師生自主決定是否戴口罩；但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。

▲警方3月1日起將加強台61線超速取締。（圖／嘉義區監理所提供）

四、台61線3路段20公噸以上大貨車限速降為80公里

嘉義區監理所表示，考量到台61線西濱快速公路大貨車事故造成的傷亡程度往往較小型車高，為了維護整體路段交通安全，自3月1日起警方將加強超速取締，若違規最高恐挨罰6000元；調降速限路段為台61線6K至13K（八里三交流道～林口交流道）、16.3K至60.5K（東華路口～新豐二交流道）、101.2K至305.75K（外埔交流道～十分交流道）。

▲教保服務機構人員若對幼兒不當管教，最高可罰60萬元。（示意圖／CFP）

五、幼兒園不當管教最高可罰60萬元

立法院院會去年5月底三讀修正《幼兒教育及照顧法》，提高教保服務機構人員對幼兒不當管教的罰鍰，明定教保服務機構之負責人或其他服務人員，若對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾或不當對待行為，情節重大者，處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。行政院日前已經公告，相關新制將於3月1日起施行。

▲金門小三通規定放寬。（資料照／記者林名揚翻攝）

六、小三通開放金門籍居民現場購票

金門縣政府日前宣布，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效旅行證件，就可以在當日現場購票搭船；對於非金門籍之配偶（含陸配）、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，由原本T+3調整為T+2（最晚登記時間為開航日前2天的上午11點），方便金門鄉親往返兩岸。