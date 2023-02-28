連假效應「不影響鬆綁進度」　羅一鈞：預計4月中討論下波口罩放寬

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已經連續2天跌破萬例，雖288連假後可能會有一波反彈，但中央流行疫情指揮中心預估連假效應有限，不至於影響後續鬆綁進度。有關口罩第三階段鬆綁，發言仁羅一鈞表示，3/6校園鬆綁口罩後，還要觀察一段時間，才會討論交通工具鬆綁可行性，預計4月中再討論。

由於今天香港宣佈明天起解封室內外口罩，外界也關心台灣何時會再做鬆綁？羅一鈞直言，香港是全球最後一個還維持口罩令的地區，明天鬆綁也不意外，因為鄰近各國都已經取消口罩令。

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他進一步指出，香港目前仍指定醫療場所與機構要戴；搭乘大眾交通工具是否鬆綁，有些國家還是有做限制，例如韓國跟紐西蘭。

台灣何時能再鬆綁口罩令？羅一鈞說，新制才剛上路，後續還要討論確診者隔離鬆綁措施，要等防疫新制上路並觀察一段時間，才會討論搭乘大眾運輸工具免戴口罩，而且天氣回暖會有更好條件談鬆綁，時間點預計會在4月中。

另外，有關「確診者免隔離」和「輕症不通報」政策，羅一鈞透露，目前每天確診還有一萬人左右，因隔離影響生活與工作，先等校園口罩鬆綁後，再討論確診者免隔離，相關配套研議好，待時機確認再說明，輕症不通報目前規劃同步實施，避免民眾混淆，這種做法與國際一致。