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美亞太助卿批中拿雙邊對話當籌碼　致力助台防衛

▲台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲美國多次重申致力於幫助台灣提升戰力。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

美國國務院亞太助卿康達今天出席國會聽證會，批評中國拿雙邊對話當籌碼，頻繁動用經濟脅迫手段。他表示，國務院正積極研擬方案對抗中國脅迫，也致力協助台灣打造不對稱戰力。

眾議院外委會今天上午以「對抗中共侵略的世代挑戰」為題召開聽證會，邀請美國國務院主管亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）、商務部次長艾斯特維茲（Alan Estevez）等多位官員出席作證。

一枚中國高空偵察氣球1月底入侵美國領空，引發美國各界撻伐，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因此延後訪問中國行程；即便雙邊關係緊張加劇，北京仍拒絕讓美中防長對話。

針對布林肯何時才會訪中，康達表示，中國入侵美國領空的行徑不負責任，令人無法接受，布林肯認為若當時訪問中國，雙方無法進行廣泛議題討論，決定待條件允許再擇日出訪。至於所需條件為何，康達說，美方會做判斷，決定合適時機點。

康達也批評，中方有時會拿雙邊溝通管道當籌碼，作法令人遺憾（unfortunate）。

時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣後，北京大動作取消或暫停美中8項與軍事、氣候及打擊犯罪有關的合作及會議；白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）2月26日受訪指出，美中目前仍缺乏確保穩定所需的軍事交流。

眾議院外委會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在聽證會上關切中國對台灣、立陶宛等經濟脅迫作為。他詢問康達，國會能提供哪些額外協助，讓行政部門在支持盟友對抗脅迫上有更多彈性。

康達表示，中國經濟脅迫是一大威脅，未來挑戰只會越來越嚴峻。北京把對外關係「武器化」的意願越來越高，包括經濟交流，美國深感關切；除近期的立陶宛，澳洲、日本、菲律賓等多國都曾受害。

康達說，國務院正積極研擬一系列工具手段，因應中國經濟脅迫。他以立陶宛為例指出，美方透過提供出口信貸及籌組貿易團來協助立國，盼未來能與國會合作，進一步發展對抗工具。

眾院外委會亞太小組主席金映玉（Young Kim）則提及美國對台軍售交付延宕問題，指目前積壓已達210億美元（約新台幣6458億元）。

康達回應，軍備製造與交付延宕是全球性問題，不是只有台灣遇到，但美方正積極解決。他指出，以延宕許久來形容可能誤導外界，國務院通知國會軍售案後，廠商本就還需花時間協商與履行合約。

康達表示，美國行政部門致力履行「台灣關係法」下對台義務，協助台灣維持自我防衛能力；光在去年，國務院通知國會13批對台軍售案，是20年以來最多。

他說，拜登政府專注為台灣打造不對稱戰力，雙方都認為這是維持嚇阻力及台海和平穩定最有效方式。

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