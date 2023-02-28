陸2022年出生人口956萬人　1949年後首次降至千萬人以下

▲大陸2022年出生人口956萬人，是自1949年起首次降至千萬人以下。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸統計局今（28）日公布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》，詳述2022年大陸總體經濟運行情況。在人口成長方面，數據顯示，大陸全國人口為14.1175億人，較2021年減少85萬人。全年出生人口為956萬人，出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，死亡率為7.37‰；自然增長率為-0.60‰。

公開資訊顯示，中國大陸自1949年起，每年出生人口均維持在1000萬人以上，在1970年達到頂峰，全年出生人口為2801萬人。不過，2022年的出生人口僅956萬人，是首次降至千萬人以下，同時，也只有出生人口峰值的三分之一。

出生人口減少不僅造成人口老年化趨勢攀升，未來勞動力銳減的問題也逐漸浮現，大陸社會首先要面對的便是「教育」上衍生出的問題。據了解，大陸部分地區的幼兒園及小學將面臨「招生難」的情況。相較於2016年的新生兒「小高峰」達到1786萬人，2022年新生兒數量減少約927萬人。

此外，根據統計，大陸近11年的高考報名人數維持在1000萬人上下，而出生人口在這11年下滑約1017萬。自2021年起，高考報名人數開始低於同年出生人數。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，不同類型的高校受出生人口下滑的影響差異很大，未來招生生源受影響較大的高校是高職院校和民辦高校，「即便未來參加高考的人數會較當下銳減，有部分學校面臨關停壓力，但也不會出現人人上大學的局面。」

