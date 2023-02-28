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228事件76周年中樞紀念台南舉行　沿續前輩勇氣與正義守護台灣民主自由

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228事件於28日屆滿76週年紀念日，今年中樞紀念儀式於台南市安平區228紀念公園舉行，由財團法人228事件紀念基金會董事長薛化元主持，蔡英文總統表示，台南市有2個228紀念碑，1個在今天的現場，而紀念碑的對面就是台南市政府，提醒政府不能忘記歷史的教訓。

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲率市府團隊，與總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、內政部長林右昌、文化部長史哲、政務委員羅秉成，立委王定宇、林宜瑾、陳亭妃、郭國文、賴惠員、陳椒華，以及台南市議員團隊、台南縣228公義和平救世會、台南市228關懷協會及228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。

蔡英文總統表示，2022年9月，台南的228紀念館開始啟用，透過紀念館讓國人能夠了解湯德章先生、王育霖先生及許多台灣前輩的史跡，也讓政府知道，過去受難者用生命劃下台灣社會公平正義和民主自由的底線，提醒我們絕對不能再犯錯。

蔡總統說，2014年賴清德副總統擔任台南市長的時候，將湯德章先生的過世的日子3月13日訂為台南市正義與勇氣的紀念日，正義與勇氣也是今年228中樞儀式的主題，即使在現在正義和勇氣也有重要的意義，在台灣就是由正義和勇氣引領台灣人不斷追求自由和民主；而228事件不僅是書本上的歷史，它是活生生的事件，蔡總統呼籲國人要記取這段教訓，因為228事件將帶給台灣人源源不絕的正義和勇氣，來面對新時代的挑戰。

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡總統也呼籲，要讓台灣人尊嚴的追求自由與繁榮，尊嚴的跟世界交往，尊嚴的做自己，這不僅僅是為了我們這一代，更是為了世世代代的台灣人，因為讓台灣人尊嚴的活著，就是紀念228最好的方式。

黃偉哲市長表示，228事件距今76年了，在這76年裡頭，充滿著許多強迫台灣人遺忘的空白，但歷史不應該斷裂，記憶也不應該被迫遺忘，國人不能也不會遺忘栽培、養育我們的台灣，因此黃偉哲提醒國人必須記得過去這段傷痛，才能勇敢面對未來。

黃偉哲說，在日常生活中落實轉型正義一直是南市府努力的目標，在2012年台南市率先全台訂定每年的4月7日是言論自由日；自2020年開始，台南市政府與專業的團隊合作，出版台南人權歷史場址等等三本專書；在2022年，市政府將歷史建築台灣文學館的地址，定為湯德章大道一號，同時也將另一個歷史建築中西區圖書館擴充為228紀念館；在社區跟學校裡面，象徵威權的中正堂，一個一個被拿下來，換上這塊土地原本的名字，市府會繼續努力，以實際的行動，守護自由與民主。

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年中樞紀念儀式主題為「正義匯聚 勇氣延續」，開場由蔡英文總統代表國人向228英靈獻花致敬，隨後由薛化元董事長致詞並向各界報告228基金會工作進展。黃偉哲市長也在致詞後，趁今天的機會將台南市政府所出版的《台南人權歷史場址手冊》、《等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ》、《漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ》等3本人權研究專書，贈送給蔡英文總統。

今日還邀請金曲歌王謝銘祐獻唱「日子」、「攬入心肝」等二首溫暖的歌曲，用以紀念受難者，並撫慰受難者遺族的心靈；而蔡英文總統在致詞後，親頒回復名譽證書予228事件受難者蘇水木先生，由其兒子蘇清雲先生代表受頒領取，並慰問今日到場，長久承受228歷史傷痕的家屬。

台南市政府表示，在228事件中許多台南人受遭受迫害，當時為人權奮鬥的先賢與無端受難者的住所、工作場域或事件發生地點，隨著時代演進已逐漸被人淡忘，為讓大家記得前人奮鬥的歷史，市府自2020年起陸續考據調查出版《台南人權歷史場址手冊》、《等待天光：台南人權歷史場址Ⅱ》、《漫漶時光：台南人權歷史場址Ⅲ》等3本專書，羅列出台南市各處人權歷史相關場址、人物與歷史案件，藉此讓民眾了解台南民主人權的重要場域，傳承公理正義及爭取人權民主的精神給下一代。

台南市以文化立都，重視歷史與人權，也致力於轉型正義的推動，在2012年市府率先全台，宣布訂定每年4月7日為「言論自由日」，以紀念民主前輩為爭取自由，犧牲奉獻之精神，並傳達言論自由的價值。而針對民間團體所提倡中正路更名的轉型正義議題，南市府也持續努力，未來市府也會持續推動轉型正義相關活動，讓民主價值深植於市民心中。

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228中樞紀念台南正義台灣民主

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