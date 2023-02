推特高管「公司打地鋪」畫面曝　連夜加班躲不過裁員潮！爆遭解雇

▲推特高級主管克勞福德(Esther Crawford)傳遭解雇。(圖/翻攝自esthercrawford.com)

記者張寧倢/綜合外電報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)收購推特後大舉裁員,還在全體信中要求員工長時間、高強度工作,試圖開源節流,提高獲利。一名推特高級主管裹著睡袋躺在辦公室打地鋪睡覺的照片在網路瘋傳,本人也證實團隊確實忙到連夜加班,如今卻傳出她已被馬斯克解雇。有網友諷刺「睡在公司還不夠」。

根據《紐約郵報》報導,推特產品管理總監克勞福德(Esther Crawford)是少數從經營權更替前就留用到現在的高級主管,被任命負責管理Twitter Blue「藍勾勾」訂閱服務。先前《金融時報》曾指出她是馬斯克實施大規模裁員以來,最深獲信任、最具影響力的核心員工之一。但美國科技新聞網站「The Information」26日卻揭露,克勞福德已經遭到解雇。

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

去年11月初,她的同事瓊斯(Evan Jones)在個人推特帳號一張她在辦公室打地鋪睡覺的照片,克勞福德本人則轉發貼文回覆,「當你的團隊日以繼夜地趕著最後期限時,有時候你會睡上班的地方(#SleepWhereYouWork)」,結果引發大量推特苛待員工等相關討論。克勞福德後來留言澄清,推特團隊團結一心,她也為同事的實力與韌性感到自豪。部分評論認為她只是懂得拍老闆馬屁的「機會主義者」。

▲克勞福德是推特目前少數不是從特斯拉、Xspace挖角來的核心員工,卻傳出也遭解雇。(圖/翻攝自esthercrawford.com)

推特最新一輪裁員大約解雇了至少200名員工,克勞福德只是遭開除的數十名工程師、產品管理、數據科學家和團隊主管之一。她最新發文表示,「看著我為了推特2.0全力投入,你們能做出最糟的反應就是,我的樂觀或努力是錯誤的。那些訕笑的人們必然是在場外,而不是站在舞台上的人。我為團隊立足於這麼多噪音與混亂中深感驕傲。」並未正面回應是否遭解雇。但有網友仍諷刺「睡在辦公室還不夠,真是令人震驚。」

另一名來自荷蘭的推特高級產品經理蓋柏(Martijn de Kuijper)也在周末發文表示,「醒來之後發現我的電子信箱被鎖住了,看來我是被解雇了。如今我的Revue之旅真的結束了。」蓋柏創辦的荷蘭電子報出版平台「Revue」於2021年1月被推特收購,推特在馬斯克入主後已於2022年12月14日宣布將在2023年1月18日起暫停Revue新聞通訊服務。

Waking up to find I’ve been locked out of my email. Looks like I’m let go. Now my Revue journey is really over