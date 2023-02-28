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蘇治芬：無形力量緊抓威權象徵　轉型正義似永無完成

▲▼蘇治芬參加雲林228活動。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬）

▲蘇治芬參加雲林228紀念追思活動。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

今天是228事件76周年，政治受難者第二代、民進黨立委蘇治芬上午參加雲林縣黨部舉辦的紀念追思會，透過臉書分享心情表示，促轉會解散將近1年，但仍有無形的力量，緊抓過往威權象徵不放，台灣的轉型正義似乎永無完成之日。

蘇治芬今天透過臉書表示，台灣的轉型正義何時才能完成？今天上午她到虎尾山聖公廟旁公園參加雲林縣黨部所舉辦的228台灣英靈守護台灣紀念追思會，一同紀念並向228事件中遇難的英靈致意。

蘇治芬指出，去年5月底，促轉會任務完成正式解散，而促轉的工作也由各部會依其職責辦理，但轉型正義的工作這樣就完成了嗎？無論是中正紀念堂的轉型計畫，政治檔案的解密，到移除國中小的蔣中正銅像，縱使台灣的自由度名列亞洲第一，但仍有無形的力量，緊抓過往威權象徵不放，台灣的轉型正義似乎永無完成之日。

蘇治芬強調，轉型正義的工作最擔心的就隨著時間的流逝，證據及參與者的消逝，後人逐漸不重視轉型正義對社會的重要性，也因此轉型正義的工作更應該在自己這一代完成，而不能再蹉跎腳步；當轉型正義只是工作，終將會有結束的一天，當轉型正義是一種信念，那會世世代代傳承於心中。

蘇治芬的父親是雲林縣前議員蘇東啟，1961年遭警備總部以「台獨叛亂組織」羅織罪名逮捕並判決死刑，後來改判無期徒刑，坐了15年的黑牢，此案也是受到矚目的白色恐怖事件。

▲▼蘇治芬參加雲林228活動。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬）

▲▼蘇治芬參加雲林228活動。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬）

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