高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長當選人高虹安日前遭控詐領國會議員助理費案，檢調16日依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭令高虹安以60萬元交保候傳。根據新竹市政府民政處指出，縣市首長因故無法於規定日期內宣誓就職，應在3個月內補宣誓，若無法依規定補宣誓就要補選，媒體人朱凱翔表示，前雲林縣長蘇治芬曾於任內放棄交保自願被押，馬上造成政府莫大壓力，呼籲高虹安保持「要押便來，怕你不敢」的精神讓民進黨流血。

▲高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

朱凱翔15日透過臉書發文指出，高虹安當選新竹市長，直擊民進黨軟肋，所以在其上任前拉高司法偵辦的態勢，創造政治上的空間。他說，高虹安對於民進黨而言就是，「妳動我的大秘寶，我就辦到妳雞犬不寧，妳放手，那助理費也可以四四六六就算了。」

朱凱翔說明，基本上，新黨主席吳成典的判例擺在那，司法上很難硬判高虹安有罪；而在政治上，前雲林縣長蘇治芬曾在任內放棄交保自願被押，馬上造成前總統馬英九政府的莫大壓力。因此，朱凱翔認為，高虹安應該抱持「要押便來，怕你不敢」的精神讓民進黨流血，更喊話「來吧！我要看到血流成河。」

台北地檢署偵辦高虹安涉詐立委助理費案，質疑其授意公費助理低薪高報，將加班費上繳當作辦公室公基金，疑涉不法金額數十萬元。檢調派出專案小組於15日兵分8路搜索約談，經檢察官漏夜複訊後，16日凌晨依違反《貪污治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理「公衛文」王郁文各交保10萬元，高虹安男友李忠庭獲無保請回。

從過去資料顯示，檢調人員曾於2008年11月4日赴雲林縣長蘇治芬公館，以她涉及收受500萬元賄款為由，對其進行拘提並向雲林地方法院聲請羈押。隨後，雲林地方法院裁定蘇治芬以600萬新台幣交保，但因檢方未傳即拘，加上法院對交保羈押與否遲疑不決，蘇治芬指控司法太過粗暴，拒絕交保並絕食抗議。

爾後，雲林地方法院裁定蘇治芬當庭無保釋放，但限制出境與住居，而2009年年底，蘇治芬成功連任縣長，接下來一審宣判蘇治芬無罪，後來二審也宣判無罪，最後三審以無罪定讞。