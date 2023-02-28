LIVE／向受難者家屬道歉？　蔣萬安出席228紀念活動

記者袁茵／台北報導

今天是二二八76週年紀念日，台北市政府下午於北市二二八和平公園舉辦228紀念活動，因現任台北市長蔣萬安「蔣家第四代」身份敏感，因此蔣萬安今天在228紀念活動上的致詞，備受外界關注，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

北市府規劃，今日下午1時30分在二二八公園開放貴賓、家屬入場，活動於下午2時20分展開，先追思合唱、獻樂、祝禱、鳴鐘後，再進行全體默哀，約2時30分由蔣萬安及受難者家屬代表獻花致敬，並由2名受難者家屬代表致詞，分別為王添灯曾外孫王貫宇、廖進平孫子廖繼斌，預計2時45分先後由馬英九、蔣萬安致詞，活動約於下午3時30分結束。

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

回顧蔣萬安2022年選舉期間，就喊出若當選市長時，不會迴避228活動；11月26日當選台北市長後，獨派團體、過去與台北市政府合辦228紀念活動的台灣國家聯盟等獨派團體，喊出要自己舉辦紀念活動、不願與蔣萬安同台等言論，台灣國與公投護台灣聯盟也在今天下午2時前往二二八公園抗議，要蔣萬安表態是否撤除慈湖園區等威權象徵物。

而蔣萬安當選後對於228的回應，幾乎都是「用心傾聽」、「不會迴避」等言論，也引發受難者家屬、民進黨台北市議員王世堅不滿，認為應該先認錯再來關懷，因此蔣萬安今日致詞是否道歉，也備受外界關注；文化局長蔡詩萍日前也預告，「當天才知道，各位聽他的致詞」。

此外，2021年228活動當天，在馬英九上台致詞時，社民黨台北市議員苗博雅全程在台下舉黑底白字「真心悔過再談和解、實現正義才能共生」字卡，批評馬英九曾任總統及國民黨主席，若真心悔過，為何國民黨仍拒交228事件、白色恐怖時期關鍵史料，而苗博雅今日也預計會出席228活動，是否再度向馬英九喊話表態，也將成為另類焦點。

▼苗博雅於2021年228活動時，舉黑底白字的字卡抗議馬英九。（圖／記者袁茵攝）

▼身為228受難者家屬的民進黨台北市議員王世堅日前批評，蔣萬安應向全體228受難家屬認錯道歉。（圖／記者陳家豪攝）