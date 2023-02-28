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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二二八前夕蔡英文喊話　「共同面對錯誤、團結走向未來」

▲▼228中樞紀念儀式，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

二二八事件今年76周年，總統蔡英文在27日分享轉型正義一路走來的成果，未來也會繼續努力，「只有共同面對曾經的錯誤，我們才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。」

蔡英文說，2016年以來，政府有系統性地推動轉型正義的整體工程。從《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》到《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，我們完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

蔡英文表示，這當中，促轉會都扮演了關鍵的推動角色，為轉型正義打下重要基礎，也期望在促轉會的累積下，轉型正義的工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。去年9月，即依促轉條例，將轉型正義的工作提升到行政院層級，由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開。未來將以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。

蔡英文指出，在多方努力之下，大家終於有機會正視、回顧、反省那一段歷史。除了挖掘真相、釐清責任，更希望透過廣泛的社會教育，讓所有民眾對過往的歷史，有更深刻的了解，而轉型正義是和時間賽跑的工作，也是深化台灣民主的必經之路。

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