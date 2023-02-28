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悼念228！蔡英文等大咖赴台南　蔣萬安北市獻花致詞引關注

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年二二八事件76周年，各地舉辦悼念活動，這回中樞紀念儀式移師台南，總統蔡英文10點25分將主持活動，包括行政院長陳建仁等大咖也都會出席；而在台北市，市府舉行「祈福追思祥和台灣」二二八紀念會，市長蔣萬安將親自前往獻花致意，但因其蔣家後代的身分，活動開始前就紛擾不斷。

蔣萬安主持二二八紀念活動，引起多個本土社團不滿抗議，他今早上參加中等學校運動會盛大開賽，被媒體問到是否會道歉，僅低調回「謝謝」。

針對是否會藉著活動釋出善意、尋求和解，蔣萬安日前受訪時曾回應，最主要是希望能夠坦然面對，二二八事件對家屬來說是心中的傷痛，也是歷史上的傷痕，「我們都會面對，希望撫平傷痕」。

根據台北市府規劃，紀念活動將於下午2點20分於二二八和平紀念公園舉行，並邀請受難家屬、前總統馬英九致詞。

今年二二八事件76周年中樞紀念活動則在台南舉行，蔡英文將前往主持，另除陳建仁外，立法院長游錫堃與內政部長林右昌等人都會到場。

蔡英文在27日也特別回顧政府推動轉型正義的工程，從《黨產條例》、《國家人權博物館組織法》、《促轉條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，到去年9月，由行政院主持的「推動轉型正義會報」，也已經開始召開，「未來，我們會繼續努力，以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。」

而民眾黨主席柯文哲選擇參加新竹市二二八追思音樂會，新竹市長高虹安也會出席；新北市長侯友宜則在下午2點25分參加新北市二二八事件76週年紀念儀式。

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