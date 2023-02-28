游錫堃稱228「屠殺」萬人　盼珍惜民主成果

▲游錫堃今天出席228中樞紀念儀式。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者呂晏慈／台北報導

今年是228事件76周年，立法院長游錫堃上午前往台南參加「228事件76周年」中樞儀式，他表示，台灣省行政長官陳儀藉緝煙「治安」事件，以屠殺的方式，藉機消滅一個沒有黨名的黨「台灣省政治建設協會」，全台各地死亡萬人以上，盼記得歷史真相並珍惜得來不易的民主成果。

游錫堃今天中午透過臉書分享李增塹「紀丁亥台北發生二二八事變一首步韻」詩作，「二八緝煙事變生，戒嚴令下銃聲鳴；可憐被累無辜者，路上飲彈屍自橫」。他表示，今天到台南參加中樞儀式，想到李增塹先生這首七言絕句，記錄了當年台灣社會的共同傷痛，情不自禁的鼻酸。

游錫堃表示，二戰後，國民政府代表盟軍接收台灣，陳儀藉228緝煙的一個「治安」事件，以屠殺的方式，藉機消滅一個沒有黨名的黨「台灣省政治建設協會」，全台各地死亡萬人以上。

游錫堃稱，前事不忘，後事之師，紀念228事件，主要是讓社會記取歷史教訓，避免重蹈覆轍，現在的台灣，民主指數被國際評比為亞洲第一、全球第十，感謝每一位台灣人的努力，在228和平紀念日的這一天，再次跟大家共勉，記得歷史真相並珍惜得來不易的民主成果。