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南投立委補選／林明溱允延伸新150甲線　蔡培慧主打八卦山旱灌

▲林明溱針對名間鄉交通建設提出政見。（圖／林明溱競總提供）

▲林明溱針對名間鄉交通建設提出政見。（圖／林明溱競總提供）

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選倒數6天，國、民2黨候選人日前分別對名間鄉提出政見：林明溱表示將規劃觀光及交通要道，爭取興建一條與台三線平行道路，另也將爭取規劃經費設置連結未來新景點「松嶺之星」和受天宮的遊客步道區；蔡培慧則持續關心八卦山旱灌區灌溉系統改善工程，並邀農田水利署及彰化管理處親自向在地農民說明工程進度，盼所有的八卦山田地及早獲得灌溉水源。

林明溱指出，連接南投、新街及名間的台三線（彰南路），是地方居民進出的主要道路，但因通往全台最知名的土地公廟竹山紫南宮，假日塞車問題嚴重，遇連假或農曆春節期間，名間交流道往往被暫時封閉，對交通雪上加霜；而他縣長任內已將139乙線（工業路）延伸至139線（領興路），此路段可繼續延伸打造出長約8公里道路，暫定命名為「新150甲線」。

林明溱說明，新150甲線已規劃從南投市樂利路（旺來園區）往下延伸到名松路，完成後就可運用立委職權，向公路總局爭取新關道路工程經費、儘快動工；若能順利施工，他也會繼續爭取此道路延伸的規劃費，再由名松路（139乙線）開始往下延伸3公里到台三線（南雲路），並進行可行性評估。

另外正在施工中的「松嶺之星」高空景觀塔，雖極具特色，卻缺乏完善的遊客步道區，林明溱認為要與受天宮連結來建置，若當選後將會向相關單位爭取經費來規劃，藉此活絡、串聯該區域的觀光遊憩人潮。

▲▼蔡培慧針對名間鄉旱灌建設提出政見。（圖／蔡培慧競總提供）

▲▼蔡培慧針對名間鄉旱灌建設提出政見。（圖／蔡培慧競總提供）

▲蔡培慧和林明溱分別針對名間鄉旱灌和交通建設提出政見。（圖／蔡培慧競總、林明溱競總提供）

蔡培慧在行政院中辦執行長任內極力促成的八卦山旱灌區灌溉系統改善工程，目前持續施作，她與名間鄉長陳翰立16日邀請農田水利署副署長林國華及彰化管理處說明工程進度，現場有50多位農民，以及名間鄉代表會主席吳金樹、縣議員吳棋楠、松山村長李水木、埔中村長陳建州、松柏村長陳嘉申均出席，發言熱烈。表達意見。

蔡培慧說，名間茶樹、鳳梨、薑、火龍果等農產豐富，農民卻長年被迫買水導致農作成本高居不下，加上既有設施老舊損壞、路面管線漏水更形浪費；她2021年1月時任中辦執行長時即邀集農水署現勘，爭取赤水村與竹圍村旱灌灌溉用水改善，經發包施工，第一期備援水井已建置完成，第二期輸水管及三口蓄水池改善也即將在二月底發包，P17蓄水池新建在取得民眾共識後就可按照設計圖發包施工，今年預計啟動第三期規劃設計作業，新增P15蓄水池。

蔡培慧指出，農田水利署及農水署彰化管理處也將會組成專案小組，為上游的松山村、埔中村及松柏村也等嚴重缺水區域啟動規劃，今年度針對供水量、系統建置、工程規劃及農民使用意願等方向進行檢討規劃；蔡培慧強調，有開始就有進展，目前赤水村已按照進度施作，希望陸續完善整個名間鄉八卦山旱灌區的農業用水需求。

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立委補選南投縣第二選區蔡培慧林明溱名間鄉旱灌交通

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