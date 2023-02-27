狂批綠營抹黑林明溱　朱立倫拒稱賴清德為「主席」：你要有良心

▲林明溱南投晚會，朱立倫致詞時狂轟民進黨、賴清德無法無天。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨南投立委補選候選人林明溱今（27）晚舉行首場大型造勢晚會，黨主席朱立倫等人前往站台。朱致詞火力全開，痛批「民進黨太超過了！實在是無法無天！」透過各種方式抹黑林明溱。講到激動處，朱更直呼民進黨主席「賴清德」全名，並稱「我不要叫你賴主席了！你要有良心！」

朱立倫今晚偕台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、立法院黨團總召曾銘宗等黨內要角替林明溱站台輔選。朱致詞前，先讓林明溱妻子陳麗珠發表聲明，她指出這次選舉遭到民進黨抹黑，快要受不了了，需要鄉親用手中最神聖的一票，投給林明溱。

朱立倫說，看到林明溱妻子受到這些委屈，實在很對不住。他表示，這幾個禮拜以來，「民進黨太超過了！實在是無法無天！」透過媒體、網路和各種方式來抹黑攻擊林明溱，而林明溱是五星級縣長，絕對不可能被民進黨的抹黑影響到南投選民。

朱立倫憤怒表示，「賴清德！我不要叫你賴主席了！你自己做過縣市長、做過2屆台南市長，你要有良心！」朱也說，自己做過縣市首長，認為林明溱是最認真、最打拼，可以幫南投打拼的人，就連新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，也來給他肯定。

朱立倫說，賴清德想要拼贏這場選舉，「沒有是非、沒有良心」，「台灣的下一代以後都給民進黨做就好了！」他強調，這次選舉是考驗南投鄉親，若是相信民進黨的謠言，以後南投就沒有未來了；而林明溱從政30多年，歷經多次選舉考驗，呼籲南投鄉親相信自己，給林明溱肯定。