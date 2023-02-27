力挺林明溱！　盧秀燕重批蔡培慧：她若當選一定放爛南投縣

▲林明溱南投晚會，盧秀燕出席力挺。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨南投立委補選候選人林明溱今（27）晚舉行首場大型造勢晚會，台中市長盧秀燕前往站台，獲選民熱烈歡迎。她致詞表示，這次選舉很重要，選錯人就會讓南投沒有發展，因為現任縣長許淑華所提出的政見，民進黨候選人蔡培慧當初全都反對，若讓蔡當選，她不會讓許淑華有政績，會放著讓南投縣爛。

台中市長盧秀燕於6時45分抵達會場，之後緩慢往舞台移動，於7時整站上舞台發表演說。盧秀燕說，今天是第二次來幫林明溱輔選，而中南部縣市首長也都百忙中抽空前來，通通都是為了南投人、為了林明溱。她說，這次選舉很重要，選錯人就會讓南投沒有發展，林明溱之所以放棄退休、拼老命來參選，且他父子下次也都不會選，就是為了南投人。

盧秀燕說，現任縣長許淑華所提出的政見，蔡培慧當初全都反對，既然都不認同，如果讓蔡當選，未來她怎麼會挺許淑華？怎麼會挺南投？「如果中央、地方不同心，這就完蛋了！」這就是為何林明溱要拼老命參選的原因，要幫許淑華執政上軌道。

盧秀燕也說，若讓蔡培慧當選，她只會幫民進黨護航，像現在缺蛋、缺水、缺電，蔡都不敢吭聲，不認真幫民眾發聲；只有林明溱才會幫南投人民發聲，「民進黨在國會占63席，國民黨只有38席，所以不缺一個蔡培慧來護航！」

盧秀燕強調，地方是弱勢，所以「中台灣區域治理平台」才要團結跟中央爭取預算；若讓蔡培慧當選，南投就會四分五裂，她不會讓許淑華有政績，會放著讓南投縣爛；只有讓林明溱當選，才會力挺許淑華，呼籲支持者在最後5天努力拉票，大家一起團結勝選。